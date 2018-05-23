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23.05.2018

Иностранные репортеры отбыли к ядерному полигону в КНДР

Источник: DW

Группа иностранных журналистов в среду, 23 мая, выехала на спецпоезде в направлении северокорейского ядерного полигона "Пунгери", чтобы присутствовать при демонтаже этого объекта. Репортеры отправились в путь после того, как к ним присоединились коллеги из Южной Кореи, которым ранее было отказано во въезде на территорию КНДР.

Ожидается, что полигон в горной местности на северо-востоке КНДР будет ликвидирован в ближайшие один-два дня в случае благоприятной погоды. Дорога на спецпоезде займет от 8 до 12 часов, затем журналистам придется ехать несколько часов на автобусе и еще около часа идти пешком.

Демонтаж стратегического объекта перед встречей Кима с Трампом

Репортеров разместили в четырехместных купе с закрытыми шторами. В ходе путешествия открывать жалюзи запрещено. Журналисты должны сами оплачивать дорогу (75 долларов в оба конца) и питание (по 20 долларов за каждую порцию). Ранее власти КНДР отказались допустить на спецпоезд журналистов из Южной Кореи в знак протеста против проходящих ныне американо-южнокорейских военных учений.

О демонтаже ядерного полигона "Пунгери" объявил лидер КНДР Ким Чен Ын в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, запланированным на 12 июня. Госсекретарь США Майк Помпео 23 мая предупредил, что США прервут эти переговоры, если будут недовольны их ходом. Он подчеркнул, что США настаивают на полном отказе КНДР от атомной программы и что "плохая сделка не является опцией".

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