Иностранных журналистов не пускают в Крым

Источник: Корреспондент.net

Въезд журналистам в аннексированный Крым запрещен.

В МИД признали, что принятию такого решения предшествовали "горячие дебаты".

Сообщается, что сегодня московская корреспондентка шведской газеты Dagens Nyheter и финской Hufvudstadsbladet заявила, что ей не разрешили пересечь административную границу Украины с Крымом.

При этом издание уточняет, что украинские журналисты могут ездить в Крыму.