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10.12.2018

"Интер" предлагает всем желающим "Подарить чудо!" детям-сиротам

Источник: Українські новини

Время чудес и добрых дел настало! В канун любимых семейных праздников – Дня святого Николая, Нового года и Рождества – телеканал "Интер" уже традиционно проводит благотворительную акцию "Подари чудо!", цель которой – сбор подарков для детей-сирот. 

Поддержать малышей, которые растут без родительской любви, подарить тепло, заботу и, конечно, новогоднее чудо может каждый из нас.

Суть акции в том, что, покупая игрушки, раскраски, карандаши или книги для своих детей, люди покупают подарок еще одному ребенку, который растет без папы и мамы. Все, что будет собрано, телеканал "Интер" передаст в Вышгородский детский дом "Любисток", Запорожский областной специализированный дом ребёнка "Солнышко" и Харьковский областной дом ребенка №2.

Акция проходит уже в третий раз, но в этом году, благодаря новому партнеру – сети торгово-развлекательных центров "Караван",  ее границы расширились. Принять участие в ней теперь могут жители сразу трех крупных городов Украины: Киева, Харькова и Днепра.

В акции уже приняли участие ведущие телеканала "Интер" Ирина Юсупова и Андрей Данилевич, а также дуэт "Анна-Мария".

Ирина Юсупова купила и положила в подарочную корзину нарядное платье, кукол Барби, снежколепы и наборы бусин для ручного творчества. А еще – карнавальный костюм феи.

"В День святого Николая все должны получить подарки. От себя, от своей семьи хочется подарить детям частичку праздника и немного тепла, сделать этот день незабываемым, – говорит телеведущая. – Костюм феи – это сразу и новогодний наряд, и праздничное настроение, и подарок, особенно – волшебная палочка! Пусть в новом году все мечты сбываются!".

 

Андрей Данилевич выбрал подарки для мальчиков и девочек дошкольного возраста: игрушки, машинки, развивающие книжки и фломастеры. Признается: этот возраст для него самый близкий и понятный, ведь его сыну Тимофею сейчас два с половиной года. Не забыл ведущий и о символе года: положил в корзину мягких плюшевых свинок и любимого мультипликационного героя Тимы – свинку Пеппу.

"Я надеюсь, что эти игрушки станут для кого-то настоящим сюрпризом. Хочется, чтобы все дети улыбались и верили в новогодние чудеса, – говорит Андрей. – В программе "Касается каждого" для меня лично самые сложные и тяжелые темы – о детях, от которых отказались родители. В канун новогодних праздников все взрослые должны подумать о тех малышах, которые по разным причинам лишены родительской любви, опеки, заботы, внимания. Не так уж сложно пойти и купить небольшой подарок, который может кого-то сделать счастливым. Давайте творить добро. Давайте делать его вместе. И тогда наш мир, я уверен, будет лучше".

По мнению дуэта "Анна-Мария" лучший подарок для ребенка – тот, который дарит праздничное настроение и яркие эмоции.

"В детстве мы были рады самому маленькому подарку на День святого Николая, но больше всего нам нравились музыкальные аудиокниги или инструменты, – вспоминает Анна. – Под новый год все дети ждут чуда, а самым настоящим чудом является музыка, поэтому мы выбрали подарки для творчества и ксилофон. Почему бы детям не сделать свой маленький оркестр и не аккомпанировать самим себе, тем более на праздники, когда хочется веселья? Это интереснее стандартных игрушек".

"Детям важно знать, что чудеса есть, они существуют. И если у нас есть возможность приложить руку к тому, чтобы дети поверили в это, чтобы они порадовались, улыбнулись, поняли, что о них кто-то думает и хочет сделать что-то приятное, то мы счастливы вдвойне. Давайте сделаем для них это чудо!" – говорит Мария.

Пусть новогодние праздники станут теплее и радостнее для малышей, которые пока не обрели семью! Присоединяйтесь! Подарите немного тепла и новогодних чудес детям, которые растут без родительской любви и заботы. Пусть праздники будут настоящими для всех!

Акция будет проходит с 6 по 20 декабря 2018 года в сети ТРЦ "Караван":

  • Киев, ул. Луговая, 12
  • Харьков, ул. Героев Труда, 7
  • Днепр, пгт Слобожанский, ул. Нижнеднепровская, 17

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