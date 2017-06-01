Инвестиции в агросектор Украины выросли на 60%

Источник: КорреспонденТ.net

Объем капитальных инвестиций в сельское хозяйство Украины в январе-марте текущего года составил 10,9 млрд гривен, что на 57,9% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального научного центра Институт аграрной экономики со ссылкой на данные Госстата.

"Общий объем капитальных инвестиций, освоенных в аграрном секторе экономики в январе-марте 2017 года, составил 10,9 млрд гривен. Это на 4 млрд гривен, или 57,9%, больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за этот период также выросла доля аграрного сектора в общем объеме инвестиций в экономику Украины – до 16,8% с 13,5%.

По прогнозам, если в 2017 году не возникнет форс-мажорных обстоятельств, то объем инвестиций в агросектор Украины составит более 75 млрд гривен, тогда как в прошлом году этот показатель был равен 49,7 млрд гривен.