31.10.2017
Инвестиции в Украину выросли
Источник: КорреспонденТ.net
Чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре составил 1,6 млрд долларов, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года в размере 1,15 млрд долларов.
Так, чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил 0,2 млрд долларов, более 80% из которых были направлены в реальный сектор.
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