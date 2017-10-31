Инвестиции в Украину выросли

Источник: КорреспонденТ.net

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе-сентябре составил 1,6 млрд долларов, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года в размере 1,15 млрд долларов.

Так, чистый приток прямых иностранных инвестиций в сентябре составил 0,2 млрд долларов, более 80% из которых были направлены в реальный сектор.