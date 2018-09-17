iOS 12. Детали "самой быстрой и стабильной" версии

Источник: Корреспондент.net

Apple выпустила обновление операционной системы iPhone iOS 12. В Украине можно будет установить последнюю версию в 20.00.

После многочисленных жалоб пользователий на последние обновления iOS Apple обещала выпустить более стабильную и быструю версию.

Чего ожидать от iOS 12

Новая iOS доступна только для iPhone 5s, SE и моделей новее, а также для iPad, начиная от первого Air и iPod Touch шестого поколения.

Визуально новая ось практически не отличается от предыдущей версии. Есть много мелких измений, например, иконок.

Центр уведомлений. iOS 12 научилась сортировать уведомления по категориям, при этом, она запоминает, какие из них пользователь чаще нажимает и выводит их выше. Таким образом, самые важные оповещения всегда будут вверху списка, а рассылки - внизу.

Центр уведомлений можно настроить свайпом влево. Тода открываются меню: удалить пуш, открыть предпросмотр и настройки. Помимо этого, можно либо отключить звук уведомлений этого приложения, либо отключить уведомления вовсе.

Не беспокоить. Режим стал более гибким - можно запустить на один час, до наступления утра и до момента, пока пользователь не покинет локацию.

Есть отдельная кнопка Отход ко сну отключает отображение уведомлении и затемняет экран. После выхода из режима все уведомления отобразятся на экране в хронологическом порядке.

iPhone быстрее. В прошлом году Apple попала в скандал, когда стало понятно, что компания специально замедляет более старые модели своих смартфонов.

В Apple утверждают, что камера теперь запускается на 70 процентов быстрее, клавиатура в мессенджерах появляется на 50 процентов быстрее, а общая скорость работы при интенсивной нагрузке выросла в два раза.

И что главное, это касается всех моделей iPhone c iOS12. Однако наиболее ощутимый прирост производительности заметен на более современных устройствах, вроде iPhone 7.

Безопасность лучше. В браузере Safari на iOS 12 и macOS 10.14 Mojave установлен запрет на передачу информации об устройстве и отслеживании пользователей через различные кнопки и окна комментариев.

При регистрации на сайтах iOS будет сама предлагать сложные и уникальные пароли (эта функция уже есть в macOS), а затем сохранять их в Связке ключей iCloud.

Появилось автозаполнение одноразовых кодов, которые приходят по SMS при двухфакторной авторизации.

Экранное время. В сфере гаджетов зародилось новое течение, направленное на минимизацию бесполезной растраты времени в социальных сетях. В iOS 12 появилась новая система Экранное время, которая обирает данные о том, как много и что пользователь делает за устройством, и выдает еженедельные отчеты.

Появилась возможность блокировать все отвлекающие приложения на определенное время. Например, можно самому себе запретить запускать соцсети на работе или после превышения лимита.

Штатные программы. Платформа дополненной реальности ARKit 2.0 и новое приложение Рулетка позволяют изменять размер предметов при помощи камеры.

В Фото добавили пункт Для Вас, где собраны лучшие, по мнению iOS, снимки, улучшили поиск и добавили поддержку фотографий в RAW для обработки.

Стоит ли обновляться и как сделать это правильно

Обновиться до iOS 12 стоит если:

- гаджет работает на 11 версии. iOS 12 призвана устранить некоторые ошибки и оптимизировать работу;

- если гаджет с версией до 11 и моложе 2015 года;

- iPhone 5s или 6 испытывают проблемы на последних версиях ОС и обновлять их, например с iOS 10, не рекомендуется.

Сделать перед обновлением:

- удаление лишних приложений, фото и других ненужных файлов ускорит процесс первичной синхронизации и индексации после установки;

- резервное копирование данных через iTunes или iCloud. Это не только обеспечит сохранность вашей персональной информации, но также и позволит быстро и легко восстановить данные;

- удалить профиль бета-тестера iOS 12, если такой был. Для этого нужно перейти в Настройки → Основные → Профиль и выбрать Удалить профиль, после чего перегрузить устройство;

- Apple рекомендует проводить эту процедуру через iTunes - быстрее и безопаснее;

- после успешной установки операционной системы, следует оставить устройство на пару часов на зарядке, для завершения процессов настройки.