iPhone 8 показали на "живом" видео

Источник: КорреспонденТ.net

В Сети было обнародовано "живое" видео с iPhone 8, презентация которого ожидается осенью этого года. Предполагается, что в видео показана финальная версия дизайна гаджета. Ролик обнародовал голландский ресурс TechTastic.

Издание отмечает, что это, вероятно, только макет устройства. Однако он позволяет довольно детально изучить внешний вид будущего "яблочного" смартфона.

Видео подтверждает, что девайс получит вертикальную двойную камеру, а также стеклянную заднюю панель.