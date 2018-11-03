Иран готов покупать у России самолеты SSJ 100

Источник: DW

Иран может начать закупки у России пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). Об этом в субботу, 3 ноября, завила исполнительный директор национального авиаперевозчика Iran Air Фарзане Шахрафбафи. По ее словам, компания рассматривает варианты покупки пассажирских самолетов не в Европе и не в США. "Мы будем рады любой компании, которая сможет поставить необходимые лайнеры. Мы даже готовы закупать такие самолеты, как Sukhoi Superjet 100, или любые другие, которые производятся не в европейских странах", - приводит ее слова агентство Reuters.

В большинстве современных пассажирских самолетов более 10 процентов комплектующих – американского производства, поэтому для их продажи необходима лицензия американских властей, напоминает Reuters. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения с Ираном. После этого власти США отозвали лицензии у концернов Boeing и Airbus на поставку пассажирских самолетов Тегерану. Ранее Иран заказал 100 лайнеров у Airbus и 80 – у Boeing.

Технические проблемы у SSJ 100

Sukhoi Superjet 100 - первый пассажирский самолет, созданный в России после распада СССР. В его конструкции используются технологии и системные разработки (гидравлика, авионика, топливная система, управление и др.) компаний из США, Великобритании, Франции, Германии, Швейцарии). Крупнейшим держателем парка самолетов SSJ 100 является "Аэрофлот", который эксплуатирует 30 лайнеров.

В феврале 2018 года Росавиация обнаружила у самолетов Sukhoi Superjet 100 сбои в работе датчиков скорости из-за обледенения. В августе 2018 года руководство российской авиакомпании "Якутия" заявило, что рассматривает возможность отказа от SSJ 100 из-за "критической массы проблем". А 2 ноября 2018 года стало известно, что бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отказалась использовать российские ближнемагистральные самолеты Sukhoi Superjet 100 из-за постоянных поломок.