Иран намерен продолжить ракетные испытания

Санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана

Ракетная программа Ирана является одним из основных предметов спора между Тегераном и Вашингтоном. В начале мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП). Документ был заключен в 2015 году между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией. Он предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

Трамп обвинил Исламскую Республику в пособничестве терроризму и стремлении продолжать разработку ядерного оружия. После выхода из СВДП США расширили санкции против Ирана, их второй пакет вступил в силу 5 ноября. Ограничительные меры направлены против иранских нефтедобывающей и финансовой отраслей.