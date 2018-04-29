Иран отверг новые переговоры по ядерному соглашению

Источник: DW

Тегеран решительно отвергает любые попытки провести новые переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - соглашению, заключенному в 2015 году между Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия). Об этом президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил в воскресенье, 29 апреля, в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

"Ядерная сделка или любой другой аспект, имеющий к ней отношение, никоим образом не подлежат обсуждению", - подчеркнул он. Тегеран не примет никаких ограничений, выходящих за пределы ранее взятых на себя обязательств, указал Роухани.

В Елисейском дворце в свою очередь отметили, что настроены на совместную работу с Тегераном для сохранения статус-кво по данной проблеме.

Возможна ли дискуссия?

Между тем во время визита в Вашингтон 24 апреля Макрон говорил о готовности к новым переговорам по иранской ядерной программе. В обсуждении, целью которого должна стать долгосрочная стабильность на Ближнем Востоке, могут участвовать страны этого региона, а также Россия и Турция, предлагал политик.

Французский президент, в частности, упомянул возможность заключения "новой сделки", которая предусматривала бы совместные усилия Европы и США по блокированию ядерной программы Исламской Республики вплоть до 2025 года. Она была бы также призвана сдерживать ракетную программу Ирана и ограничить влияние Тегерана на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о предполагаемом разрыве имеющегося соглашения, достигнутого в 2015 году. Глава Белого дома должен принять решение по данному вопросу до 12 мая.