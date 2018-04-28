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28.04.2018

Иран пригрозил выходом из ядерной сделки с Западом

Источник: DW

Тегеран предупредил, что может отказаться от выполнения условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), если не будет видеть в этом финансовой целесообразности. Об этом в субботу, 28 апреля, сообщило агентство ISNA со ссылкой на гендиректора Стратегического совета по внешним связям Ирана Абдольреза Фараджи-Рада.

"Если для Ирана не будет никакой экономической пользы, мы также выйдем из соглашения", - подчеркнул он.

По словам Фараджи-Рада, европейские партнеры Тегерана - Германия, Франция и Великобритания - должны исполнять свои обязательства в рамках соответствующих договоренностей и направить усилия на развитие торговых связей с Исламской Республикой.

Франция готова к новым переговорам по ядерой программе

Реакция иранской стороны стала ответом на предпринятые на этой неделе канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и президентом Франции Эмманюэлем Макроном попытки удержать главу Белого дома Дональда Трампа от выхода из СВДП.

Иран стоит за многими проблемами Ближнего Востока, убежден Трамп. Он призвал страны этого региона выделять больше средств на борьбу против терроризма, который поддерживает Тегеран.

Эмманюэль Макрон со своей стороны отметил очевидность того, что у Франции иная позиция по иранской ядерной программе. "Мы не наивны в том, что касается Ирана", - отметил французский президент. Он также заявил о готовности к новым переговорам о ядерной программе Ирана. В обсуждении, целью которого должна стать долгосрочная стабильность на Ближнем Востоке, могут участвовать страны этого региона, а также Россия и Турция, предложил Макрон.

Французский президент настаивает на заключении "новой сделки", которая предусматривала бы совместные усилия Европы и США по блокированию ядерной программы Исламской Республики вплоть до 2025 года. Она также призвана сдерживать ракетную программу Ирана и ограничить влияние Тегерана на Ближнем Востоке. Трамп в свою очередь думает о том, чтобы разорвать соглашение по иранской ядерной программе, достигнутое в 2015 году. Срок, установленный президентом США для принятия этого решения, истекает  12 мая.  

 

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