Иран призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Источник: 112.ua

Иран призвал к скорейшему прекращению турецкого вторжения в сирийскую провинцию Африн, заявив, что это может помочь "террористическим группам", передает Reuters со ссылкой на информационное агентство Ирана IRNA.

"Иран надеется, что эта операция будет немедленно прекращена, чтобы предотвратить углубление кризиса в приграничных районах Турции и Сирии. Продолжающийся кризис в Африне может усилить террористические группы в северной Сирии", - заявил пресс-секретарь МИД Бахрам Касеми.

Как сообщалось, турецкие военные сегодня вошли на территорию сирийской провинции Африн. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 19 января сообщил, что Турция начинает операцию против поддерживаемых США курдов в сирийском регионе Африн.

Госдепартамент США ранее призвал Турцию не вести военных действий против курдов на северо-западе Сирии, а обратить большее внимание на борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство".