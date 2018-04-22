Иран выдвинул ультиматум США, грозит возобновить обогащение урана

Источник: Українські новини

Иран пригрозил "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью журналистам в Нью-Йорке вечером в субботу, 21 апреля, также сообщил, что Тегеран рассматривает и ряд других "радикальных мер".

При этом глава иранской дипломатии заверил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие, и вероятным ответом на выход США из атомной сделки станет возобновление программы по обогащению урана.

Комментируя запланированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, Зариф предостерег другие страны от переговоров с США. Соединенные Штаты ведут переговоры по принципу: "Что мое, то мое, а что ваше - то можно обсуждать", - пояснил он.