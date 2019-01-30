Ирина Луценко подает на Гриценко в суд

Источник: Українські новини

Депутат Верховной Рады Ирина Луценко заявила о том, что подает в суд на кандидата в Президенты Украины Анатолия Гриценко.

Об этом она заявила на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - написала она.

Также депутат добавила, что вместе с мужем, генпрокурором Юрием Луценко, самостоятельно покупала каску, бронежелет и палатки для сына.

Так, волонтерам приходилось привозить на фронт даже продукты.