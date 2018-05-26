Ирландцы проголосовали за легализацию абортов

Источник: DW

Абсолютное большинство - 66 процентов - участников референдума в Ирландии проголосовали в субботу, 26 мая, за легализацию абортов. Явка составила 64 процента.

Даже в Восточном Голуэйе - традиционно консервативном графстве на западе Ирландии - процент поддержавших либерализацию превысил 60.

Премьер-министр Лео Варадкар заявил, что в стране произошла "тихая революция", и пообещал, что поправки в законодательство будут внесены до конца года. Предполагается, что прерывание беременности будет разрешено на сроках до 13 недель. При особых показаниях - таких, как угроза жизни матери или тяжелые пороки развития плода - до 24 недель.

Как отмечает агентство dpa, за легализацию абортов проголосовали в основном молодые люди и женщины. Так, среди тех, кому от 18 до 24 лет, отмену запрета поддержали около 90 процентов.

В католической Ирландии запрет абортов был внесен в конституцию после референдума 1983 года. С 2014 года аборты разрешены в том случае, если беременность составляет угрозу для жизни матери. При этом ирландкам не запрещалось делать аборт за границей. С 1980 по 2016 годы этой возможностью воспользовались 170 тысяч жительниц страны.