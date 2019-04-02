Исчез языковый раскол. Как голосовали области

Источник: Корреспондент.net

Результаты первого тура выборов президента Украины после подсчета 99,55 процента бюллетеней показали, что комик Владимир Зеленский набирает 30,22 процента голосов, действующий президент Петр Порошенко - 15,94.

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко заняла третье место с 13,39 процента голосов. Она признала свое поражение, но результаты назвала фальсифицированными. Оспаривать их Тимошенко не будет, а бросит все силы на парламентские выборы.

В подавляющем большинстве областей лидером стал Зеленский. Как отмечают эксперты, впервые в истории независимой Украины поддержка одного кандидата помогла украинцам преодолеть языкой и территориальный раскол.

При этом за границей украинцы больше поддерживали Порошенко.

Выборы президента: окончательные результаты

На выборы президента пришли 63 процента украинских избирателей, что на три процентных пункта выше, чем в 2014 году.

В 19 из 24 областей Украины, а также в Киеве, избиратели поддержали Зеленского. Почти 5,7 миллиона украинцев или 30,2 процента избирателей.

Порошенко набрал менее 16 процент голосов и лидирует во Львовской и Тернопольской областях. Он также выходит во второй тур выборов президента, который пройдет 21 апреля.

В Донецкой и Луганской областях - за исключением неподконтрольнных территорий - побеждает бывший член Партии регионов Юрий Бойко. В общем рейтинге он занимает четвертое место с 11,6 процента голосов.

Тимошенко лидирует в Ивано-Франковской области. Всего за нее проголосовали 13,3 процент украинских избирателей.

Несмотря на то, что в странах Евросоюза украинцы выстраивались в огромные очереди, чтобы проголосовать за следующего президента, явка в целом по заграничному округу оказалась ниже, чем в 2014 году - 55 тысяч против 73 тысяч человек. Общее количество украинских избирателей за границей составляет более 410 тысяч человек.

Всего за границей в 2019 году был 101 избирательный участок - 99 при посольствах и консульствах Украины, еще два сформированы при воинских частях в Демократической Республике Конго и в Косово.

В России на этих выборах украинцы проголосовать не могли. Дипломаты предлагали им ехать на избирательные участки в Казахстане, Финляндии или Грузии. На предыдущих выборах в список избирателей на всех участках в РФ было включено почти 50 тысяч человек. Из них проголосовали менее трех процентов.

По итогам обработки ста процентов протоколов, Порошенко стал лидером в 53 из 72 стран, в которых проводилось голосование и получил 38,93 процента голосов избирателей. Наибольший уровень поддержки оказался в Австралии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, США и Швейцарии - более 60 процентов голосов.

Зеленский одержал победу на избирательных участках в 17 странах, получив 26,01 процента голосов в заграничном округе.

Тимошенко не смогла одержать победу ни в одной из стран, где проводилось голосование.

При этом в Молдове и Эстонии лидером стал кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Юрий Бойко.

Что они означают

Наибольшее влияние на результат этих выборов оказала молодежь, говорят социологи. Большинство аналитиков не ожидали высокой активности молодых избирателей на выборах 2019 года, но они пришли и проголосовали за понятного им кандидата.

Исполнительный директор Украинского независимого центра политических исследований Светлана Конончук считает, что это ответ общества действующему президенту.

"Зеленский действительно сейчас объединил страну. Еще с Майдана остается общественный запрос на честную власть и равенство всех в системе права", - говорит эксперт.

Самый непредсказуемый результат показали военные на востоке Украины. Они выбирали президента и своего главнокомандующего. Они не попали в социологические исследования и национальный экзит-полл.

По данным ЦИК, в зоне проведения ООС распределение голосов на выборах президента Украины можно сравнивать с данными по стране.

В общем все наблюдатели утверждают, что Украина во второй раз во время войны, смогла провести свободные и демократические выборы. Международные организации называют это большим успехом Украины, а зарубежные обозреватели пишут о "настоящей демократии".

Социологи и эксперты также обращают внимание, что фактически впервые за время независимости на этих выборах исчез раскол по языковому и территориальному принципу.

Что говорят западные эксперты

Эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд после закрытия избирательных участков написал в Twitter, что "как и ожидалось, Украина провела свободные, честные и конкурентные выборы".

Он также отметил, что данные ЦИК практически полностью совпали с экзит-поллами и дургими социологическими исследованиями, которые многими критиковались.

Исследовательница американского аналитического центра Foreign Policy Research Institute, а также редактор блога UkraineAlert в Atlantic Council Мелинда Геринга считает, что Зеленский во втором туре вряд ли победит, поскольку его триумф в первом туре был выражением протеста.

Ведущий политический эксперт по вопросам Украины и России, в прошлом заместитель министра обороны США Майкл Карпентер, комментируя результаты выборов, написал в Twitter: "Это соревнование между новичком / аутсайдером против опыта / статус-кво".

Немецкий обозреватель Юлиан Репке называет результаты выборов демонстрацией того, что "времена Украины как колонии России завершились безвозратно".

Профессор при университетском колледже Лондона Эндрю Уилсон, что победа Зеленского - это следствие разочарования политикой, которая является не только украинской тенденцией, но и общемировой.

Отметим, что международная пресса на выборы президента Украины отрегировала очень эмоционально. В частности писали, что результаты выборов являются "совершенно невероятной историей". Подробно в материале Шокирующий результат: мировая пресса о выборах.

Что ждать от второго тура: мнения экспертов

Несмотря на большой отрыв Зеленского от Порошенко, многие эксперты считают, что у действующего президента есть все шансы пойти на второй срок.

"Слагаемые его успеха - патриотическая мобилизация. Он все сводит к простому противопоставлению - эти выборы являются борьбой между мной и Путиным. Это для многих важный фактор и затмевает коррупцию. Кроме того, он монополист прозападного вектора", -говорит руководитель киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

С ним согласен глава фонда Украинская политика Константин Бондаренко: "У Порошенко очень технологичная кампания. Работает пропагандистская машина, которая повторяет тезис: только он может управлять армией и противостоять Путину. Это работает".

Политический эксперт Александр Солонтай прогнозирует, что явка во втором туре будет значительно ниже, чем в первом. По его мнению, многие украинцы, которые будут выступать против действующей власти, будут голосовать за Зеленского, и наоборот - все, кто против Зеленского, отдадут голос за Порошенко.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что отрыв Порошенко от Зеленского слишком большой и преодолеть его не удастся.

"Что касается голосов, то Зеленскому уйдут голоса Бойко, существенная часть голосов Смешко и Гриценко. С избирателями Тимошенко будет сложнее. Они своеобразны и зачастую это люди, которые не имеют взглядов, а просто любят Тимошенко. Если она призовет голосовать за Зеленского, то они ее послушают. Если же этого не будет, то тогда небольшое количество уйдет Порошенко", - считает эксперт.