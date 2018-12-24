"Ископаемое облако" времен Большого взрыва нашли в космосе

Источник: Українські новини

Невероятное открытие совершили астрономы из Обсерватории Кека на Мануакеа (Гавайи). В космосе обнаружили редкую реликтовую галактику из древней Вселенной.

"Ископаемое облако" появилось примерно во времена Большого взрыва. Это необычное открытие может предоставить новую информацию о происхождении Вселенной и ее раннем составе. В том числе о том, почему некоторые звезды и галактики сформировались из газов, а другие – нет.

Группой ученых руководили Фред Роберт и Майкл Мерфи из Суинбернского технологического университета в Мельбурне.

"Куда бы мы ни смотрели, повсюду во Вселенной газ загрязнен остатками тяжелых элементов от взорвавшихся звезд, - утверждает Роберт в заявлении, опубликованном на веб-сайте Обсерватории Кека. - Но это непосредственное облако кажется нетронутым, незагрязненным звездами даже спустя полтора миллиарда лет после Большого взрыва", - сказано в сообщении.

"Это поможет нам понять, насколько они (такие облака, - ред.) редки и почему какая-то часть газа формировала звезды и галактики в ранней Вселенной, а какая-то – нет", - заявил Мерфи.