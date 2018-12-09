Искусственная или срубленная: как правильно выбрать елку к Новому году-2019

Источник: Українські новини

Скоро украинцы начнут украшать в своих домах новогодние елки. Они могут быть срубленными, искусственными или посаженными в горшок. О том, какую елку лучше выбрать и как сделать это правильно пишет "Українська правда. Життя".

Государственные лесхозы заготавливают новогодние елки на специальных плантациях или во время рубок формирования и оздоровления лесов.

По сообщению Гослесагентства, такие методы минимизируют вред для окружающей среды. Для новогодних елок выращивают такие деревья:

сосна обыкновенная;



сосна Палласа(крымская);



ель европейская (ель);



пихта белая (пихта).

Поэтому, если хотите живые ветви, лучше покупать официально, чтобы вы были уверены, что недобросовестные продавцы эту елку не срубили просто так в лесу.

Чтобы не сильно навредить лесу, Гослесагентства на площади около 5000 гектаров имеют плантации новогодних елок. Там растут 15 млн хвойных деревьев разных пород и возрастов.

Ежегодно в декабре проводят рубки в загущенных молодняках, где без ущерба для леса можно отсортировать около миллиона новогодних елок.

В этом году лесхозы планируют продать 500 000 новогодних елок.

Выращенные деревья, запланированные для продажи, заготавливают под заказ покупателей. Цены остаются в среднем на уровне прошлого года, уверяет Гослесагентство.

Средняя цена при покупке елок в государственных лесхозах - 60-70 грн за погонный метр. Также можно зайти на сайты областных управлений лесоохотничьего хозяйства и лесхозов: там есть перечень мест продажи елок и указаны цены.

Купить елки можно прямо в государственных лесхозах. Гослесагентство обещает, что это будет значительно дешевле, чем на елочных базарах.

Лесхозы будут продавать елки поштучно торговых точках, площадках, ярмарках и рынках областных, районных центров и других населенных пунктов.

Новогодние елки будут маркировать самоклеящимися этикетками и пластмассовыми бирками-стяжками. Они разрываются при попытке снятия, поэтому повторно этикетки использовать не смогут. Эти маркировки имеют индивидуальный номер и штрих-код, он в Системе электронного учета древесины.

Туда вносят данные о поставщике, его подчиненности и формы собственности.

Чтобы проверить происхождение елки, введите номер, прикрепленный к елке, на этом сайте.

Или скачайте приложение с Play Market (скачать здесь). Туда надо вводить только номер, без серии.

Нет в базе - значит такую елку не стоит покупать. Вероятно, ее срубили нелегально.

"Живые" елки в горшках - новогодний тренд последних лет. Они позволяют почувствовать хвойный аромат, который создаст невероятную атмосферу праздника, и при этом не повредит окружающей среде и сохранит лес. Такую елку после праздников можно высадить на улице и она будет радовать глаз еще много лет.

Однако не все знают, как правильно выбрать такую елку, и - самое главное - как ей заниматься в период праздников, чтобы сохранить до высадки.

Эти тонкости объясняет Ирина Миронова, консультант по вопросам экологического менеджмента и стратегии, энергоэффективности и корпоративной социальной ответственности Всемирного фонда природы WWF.

Если хотите приобрести елку в горшке, поинтересуйтесь этим у ближайшего лесхоза. Ряд этих предприятий их продают. Также живые елки продаются на всех новогодних ярмарках, в торговых центрах и лесничествах.

Деревце стоит от 150 гривен до нескольких тысяч - все зависит от его высоты.

Обратите внимание на сорт дерева. Легче всего ухаживать за елкой обычной, пихтой и елью канадской Коник.

Искусственная елка тоже имеет ряд своих преимуществ. Ее покупают не на один год, она "идеальной формы", пушистая, с нее не сыплются колючие ветки, как с живой, ее легко сложить и легко спрятать до следующих праздников.



Цены на такие елки колеблются. Можно купить дешевую метровую за 200 гривен, а можно - по 6000.

На цену влияет ряд показателей: насколько она пышная, из каких материалов, или гипоаллергенная, как быстро выцветает и тому подобное.

Имейте в виду, что елки могут иметь вредный состав, и такие искусственные деревца обычно делают из ПВХ. Это разновидность пластика, из которого изготавливают искусственные елки.

Некачественное дерево при комнатной температуре может выделять токсичные вещества.

Но если вы все-таки хотите приобрести искусственную елку, стоит выбирать деревце из качественных материалов.

Посмотрите в магазине на документы. Проверьте, имеет ли товар сертификацию и какую. Если вам небезразлична окружающая среда, выбирайте елки, которые подвергаются переработке. Это должно быть указано в паспорте к товару или инструкции. Там же указано, из каких материалов сделан товар.

Слишком дешевые елки выбирать не стоит. Обычно их перерабатывают, они долго не служат и засоряют окружающую среду.

Чтобы быть действительно помочь окружающей среде, вам следует хотя бы 3-5 лет пользоваться одной искусственной елкой, а по исследованиям 2009 года, чтобы ваш выбор искусственной елки был дружественным к природе, вам надо ею пользоваться более чем 20 лет.