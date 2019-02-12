Исламская революция в Иране. Перемены за 40 лет

Источник: Корреспондент.net

Сорок лет назад аятолла Хомейни возглавил Исламскую революцию, которая свергла шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви. Монархический строй был заменен репрессивной теократией.

Исламская революция в Иране стала одним из главных событий на Ближнем Востоке за весь 20 век. Всего за несколько дней Тегеран из ключевого союзника Америки превратился в ее врага и остается до сих пор.

Исламская революция в Иране

1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания в Иран вернулся лидер оппозиции режиму шаха Мохаммеда Пехлеви, шиитский вероучитель и идеолог аятолла Рухолла Хомейни.

Его возвращение стало апофеозом иранской революции, начавшейся 8 январе 1978 года, когда была разогнана антиправительственная демонстрация в городе Кума, в которой погибли 70 человек.

Пехлеви пришел к власти в 1941 году и в течение 38 лет проводил радикальную проамериканскую политику, во время его правления Иран был единственной ближневосточной страной, поддерживающей дружеские отношения с Израилем.

Он пригласил в страну множество американских гражданских и военных специалистов, закупал в США новейшее вооружение и получал щедрую финансовую и техническую помощь для осуществления своей амбициозной программы модернизации страны под названием "белая революция".

Пехлеви хотел превратить отсталую в экономическом, культурном и техническом отношении страну в мощную промышленную державу. В Иране власть принадлежала помещикам, а крестьяне были без прав. Шах обязал их продать часть своей земли. К началу 1970-х годов более полутора миллионов мелких крестьян и арендаторов получили свои собственные наделы.

Американские кредиты и резкий рост цен на нефть дали Пехлеви возможность финансировать строительство современных металлургических и машиностроительных предприятий, железных дорог, судостроительных комплексов, нефтехимических терминалов, автосборочных заводов.

Однако разрыв между богатыми и бедными оставался колоссальным. Приехавшие из крестьянских глубинок рабочие на новые заводы жили в больших городах в ужасных условиях, а их продукция не мога конкурировать с дешевым импортом. Они стали главными последователями Хомейни.

К тому же, коррупция государственного аппарата достигла фантастических масштабов. А экономические реформы не сопровождались политическими.

Шах жестко подавлял оппозицию, из-за чего не пользовался популярностью среди религиозного населения Ирана. Кума Рухолла Хомейни был его самым непримиримым критиком политики Пехлеви. Шиитский вероучитель был арестован, что привело к протестам и массовым жертвам. В ноябре 1968 года он был выслан из Ирана, но продолжил революционную деятельность.

В 1977 году Пехлеви уступил американскому президенту Джимми Картеру и ослабил репрессии, освободил несколко сотен политзаключенных. В это время начала формироваться оппозиция вокруг идеи "исламского социализма".

В марте 1978 году протесты проходили по всей стране. Картер отказал шаху в военной помощи, поскольку в прессе того критиковали за нарушения прав человека.