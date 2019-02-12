Исламская революция в Иране. Перемены за 40 лет
Источник: Корреспондент.net
Сорок лет назад аятолла Хомейни возглавил Исламскую революцию, которая свергла шаха Ирана Мохаммеда Резу Пехлеви. Монархический строй был заменен репрессивной теократией.
Исламская революция в Иране стала одним из главных событий на Ближнем Востоке за весь 20 век. Всего за несколько дней Тегеран из ключевого союзника Америки превратился в ее врага и остается до сих пор.
Исламская революция в Иране
1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания в Иран вернулся лидер оппозиции режиму шаха Мохаммеда Пехлеви, шиитский вероучитель и идеолог аятолла Рухолла Хомейни.
Его возвращение стало апофеозом иранской революции, начавшейся 8 январе 1978 года, когда была разогнана антиправительственная демонстрация в городе Кума, в которой погибли 70 человек.
Пехлеви пришел к власти в 1941 году и в течение 38 лет проводил радикальную проамериканскую политику, во время его правления Иран был единственной ближневосточной страной, поддерживающей дружеские отношения с Израилем.
Он пригласил в страну множество американских гражданских и военных специалистов, закупал в США новейшее вооружение и получал щедрую финансовую и техническую помощь для осуществления своей амбициозной программы модернизации страны под названием "белая революция".
Пехлеви хотел превратить отсталую в экономическом, культурном и техническом отношении страну в мощную промышленную державу. В Иране власть принадлежала помещикам, а крестьяне были без прав. Шах обязал их продать часть своей земли. К началу 1970-х годов более полутора миллионов мелких крестьян и арендаторов получили свои собственные наделы.
Американские кредиты и резкий рост цен на нефть дали Пехлеви возможность финансировать строительство современных металлургических и машиностроительных предприятий, железных дорог, судостроительных комплексов, нефтехимических терминалов, автосборочных заводов.
Однако разрыв между богатыми и бедными оставался колоссальным. Приехавшие из крестьянских глубинок рабочие на новые заводы жили в больших городах в ужасных условиях, а их продукция не мога конкурировать с дешевым импортом. Они стали главными последователями Хомейни.
К тому же, коррупция государственного аппарата достигла фантастических масштабов. А экономические реформы не сопровождались политическими.
Шах жестко подавлял оппозицию, из-за чего не пользовался популярностью среди религиозного населения Ирана. Кума Рухолла Хомейни был его самым непримиримым критиком политики Пехлеви. Шиитский вероучитель был арестован, что привело к протестам и массовым жертвам. В ноябре 1968 года он был выслан из Ирана, но продолжил революционную деятельность.
В 1977 году Пехлеви уступил американскому президенту Джимми Картеру и ослабил репрессии, освободил несколко сотен политзаключенных. В это время начала формироваться оппозиция вокруг идеи "исламского социализма".
В марте 1978 году протесты проходили по всей стране. Картер отказал шаху в военной помощи, поскольку в прессе того критиковали за нарушения прав человека.
Пехлеви в сентябре вводит военное положение, но это не мешает протестам в Тегеране. 16 января 1979 года Моххамед Пехлеви был вынужден бежать из Ирана. Власть он передал премьер-министру, умеренному реформатору Шапуру Бахтияру. Тот отпускает всех политзаключенных и обещает провести свободные выборы.
Однако вернувшийся из изнания Хомейни отстраняет его и берет всю власть в свои руки. В марте он проводит референдум о создании исламской республики, а в декабре получает полномочия Верховного руководителя Ирана, которыми будет пользоваться до своей смерти в 1989 году.
Перемены на Ближнем Востоке
40 лет спустя исламский режим, созданный Хомейни, продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на внешние и внутренние вызовы.
Извечное шиитско-суннитское противостояние в мусульманском мире, отошедшее на второй план при светском шахском режиме, обострилось сегодня настолько, что стало движущей силой сразу нескольких кровопролитных региональных конфликтов.
Несмотря на диктатуру, в современном Иране проходят относительно свободные выборы. Сложная система сдержек и противовесов позволяет демократически избранным президенту и парламенту сосуществовать с никем не избираемым духовным лидером - высшим авторитетом в государстве.
Тегеран, несмотря на подавленную санкциями экономику и массовые протесты, остается одним из ключевых игроков на Ближнем Востоке - он успешно проводит свою политику в Сирии, Ираке и Йемене.
Сегодняшний Иран ведет себя намного сдержаннее, чеи при Хомейни. Даже когда США вышли из ядерной сделки и вернули жесткие экономические санкции, Тегеран продолжил соблюдать свои обязательства, и тем самым способствовала расколу среди западных союзников-участников сделки.
Иран до и после революции: фото
Однако после революции власть в стране перешла не к народу, а к муллам. Мало в какой деревне не появились революционные трибуналы, расправлявшиеся с политическими противниками.
Их жертвами становились не только сторонники бежавшего шаха. В революции участвовали самые разные политические силы иранского общества. Но уже очень скоро после захвата власти муллы перестали терпеть даже малейшие отклонения от генеральной линии имама. Вскоре в Иране запретили все политические партии и неисламские общественные организации.
Революция обещала провести глубокие социально-экономические реформы, но большинство землей принадлежат крупным собственникам, но теперь - треть мусульманскому духовенству. Несмотря на нефтяные богатства, три миллиона иранцев не могут найти работу, а каждый десятый живет за чертой бедности.
ВВП страны на душу населения (по нынешнему курсу доллара) снизился с 10,2 тысячи долларов в 1976 году до 6,9 тысячи долларов в 2017 году. За этот же период Турция почти утроила свой ВВП. Стоимость продуктов питания с 1978 года выросла почти в десять раз. Уменьшилось число кинотеатров и книг.
Доступ к высшему образованию для обоих полов значительно улучшился за последние 40 лет, однако безработица среди женщин сегодня почти вдвое выше, чем среди мужчин.
Внешний вид женщин оказался под пристальным надзором - все обязаны носить хиджаб, который запретили в Иране в 1930-х годах.