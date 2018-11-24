Испания достигла соглашения с ЕС по Гибралтару

Источник: Корреспондент.net

Испания проголосует за соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях между ними. Об этом сказал испанский премьер-министр Педро Санчес, сообщает РИА Новости в субботу, 24 ноября.

"Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Европейский совет будет проведен завтра. Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit", – сказал Санчес в заявлении, которое сделал в правительственной резиденции в Мадриде.