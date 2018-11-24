24.11.2018
Испания достигла соглашения с ЕС по Гибралтару
Источник: Корреспондент.net
Испания проголосует за соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза и декларацию о будущих отношениях между ними. Об этом сказал испанский премьер-министр Педро Санчес, сообщает РИА Новости в субботу, 24 ноября.
"Я проинформировал короля, что Испания достигла соглашения по Гибралтару. Европейский совет будет проведен завтра. Европа и Великобритания согласились с требованиями, которые ставила Испания. А значит, Испания снимает вето и проголосует завтра за Brexit", – сказал Санчес в заявлении, которое сделал в правительственной резиденции в Мадриде.
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