Испания и Швеция высылают российских дипломатов

Источник: Корреспондент.net

В связи с "делом Скрипаля" Испания вышлет двух российских дипломатов, а Швеция – одного. Об этом стало известно в понедельник, 26 марта, из местынх СМИ.

Так о выдворении двоих дипломатов из Испании сообщает испанское агентство Europa Press cо ссылкой на свои источники.

Официальноо подтверждения этой информации от МИД Испании или посольства РФ в Мадриде пока не поступало.

Ранее премьер Испании Мариано Рахой заявил, что меры Испании в отношении России в связи с отравлением в Солсбери будут зависеть от общей позиции всех стран Евросоюза.

"Мы выслушаем всех и примем все аналогичные решения. К этому мы стремимся. Это мне кажется наиболее рациональным", - заявил Рахой на пресс-конференции в Брюсселе в пятницу.

О намерении правительства Швеции выслать одного российского дипломата сообщает The Local со ссылкой на премьер-министра Швеции Стефана Левена.

"Попытка убийства в Солсбери - это больше чем вопросы двусторонних отношений Британии и России. Это еще один вызов международному протоколу со стороны России, поэтому мы должны действовать", - сказал он.