Истина где-то рядом. Пентагон искал НЛО пять лет

Источник: Корреспондент.net

Минобороны США впервые рассказало о своей программе по исследованию неопознанных летающих объектов, которая проводилась с 2007 по 2012 год.

Пентагон собирал фотографии и видеозаписи объектов, парящих в воздухе или движущихся с необычайно высокой скоростью. Удалось ли найти подтверждение существования внеземной жизни, неизвестно, но американские военные опубликовали интересные видео.

Ранее ЦРУ обнародовало миллионы страниц рассекреченных документов, в которых можно найти упоминания НЛО, а также рапорты о наблюдении летающих тарелок.

Корреспондент.net разбирался, что удалось найти Пентагону.

Фантастика стала фактом

Пентагон рассказал об "Углубленной программе распознавания аэрокосмических угроз" в ответ на запросы газет New York Times, Politico и Washington Post.

На проект потратили 22 миллиона долларов из военного бюджета США, большую часть из которых получил частный подрядчик Bigelow Aerospace. Программу закрыли в целях экономии бюджетных стредств.

Основатель компании Роберт Бигелоу - убежденный сторонник теории, что инопланетяне посещали Землю. Он же убедил сенатора от штата Невада Гарри Рида пролоббировать выделение бюджетных средств на совместные с министерством обороны поиски.

"Я не чувствую неловкости, мне не стыдно и не жаль, что я запустил эту штуку. Я сделал то, чего раньше не делал никто", - сказал Рид в интервью NYT.

Программа могла использоваться для изучения технологических разработок стран-соперниц США, таких как Россия и Китай, сообщил Politico бывший штатный сотрудник Конгресса.

То, что раньше считалось научной фантастикой, теперь - научный факт, говорится в одном из отчетов руководителя программы, датированном 2009 годом, пишет NYT.

Офицер разведки Луис Элизондо, который, по информации New York Times, отвечал за работу секретного отдела на пятом этаже Пентагона" заявил, что правительственное финансирование программы прекратилось, однако работа продолжается под руководством его преемника, имя которого Элизондо назвать отказался.

Официально в Пентагоне не раскрывают, удалось ли им найти НЛО либо достоверно доказать существование инопланетян.

Но были опубликованы сразу два видео (обещали также публикацию третьего), на которых пилоты американских истребителей преследуют неизвестные объекты.

Одна из видеозаписей показывает события 2004 года, когда два истребителя у калифорнийского побережья преследовали НЛО.

Как рассказал коммандер Дэвид, неопознанный объект периодически появлялся на высоте 24 километра, затем снижался до шести километров над океаном и пропадал.

Когда пилоты прибыли в заданную точку, то увидели как волны в океане разбивались о нечто большое. Над этим местом на высоте 15 метров висел овальный объект длиной около 12 метров. Он хаотично двигался туда-сюда. Когда истребители начали снижение, объект устремился к ним, а затем резко улетел (на видео - влево).

Вернувшись на борт авианосца Нимиц пилоты рассказали о случившемся, но их засмеяли.

К раскрытию информации о секретной программе привел конфликт в Пентагоне. В октябре 2017 года бывший руководитель программы Луис Элизондо ушел в отставку, написав министру обороны Джеймсу Мэттису, что ведомство отказалось продолжать исследования "вопреки исчерпывающим секретным и рассекреченным доказательствам".

Источники американских изданий заявляют, что в Пентагоне расследованием неопознанных объектов занимаются до сих пор.

Сенсационное заявление о программе по поиску НЛО содержит в себе больше вопросов, чем ответов, отмечает газета Guardian, главный из которых - действительно ли программа была закрыта или лишь засекречена.

"Не зря же в Пентагоне отметили, что по-прежнему "очень серьезно относятся ко всем угрозам или потенциальным угрозам по отношению к народу США", - отмечает издание.

Отметим, что в прошлом году глава избирательного штаба Хиллари Клинтон заявил, что в случае победы она готова рассекретить все правительственные документы, относящиеся к НЛО.

Билл Клинтон, в свою очередь, рассказывал, что в свою бытность президентом пытался узнать, существуют ли "секретные материалы" на самом деле.

"Если это и так, то от меня они ускользнули", - уверял президент.

В 2015 году помощник президента США Джон Подеста рассказал, что ему крайне досадно осознавать, что Белый дом отказывается раскрывать американцам документы, касающиеся НЛО и пришельцев.