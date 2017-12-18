Найти

18.12.2017

Истина где-то рядом. Пентагон искал НЛО пять лет

Источник: Корреспондент.net

Минобороны США впервые рассказало о своей программе по исследованию неопознанных летающих объектов, которая проводилась с 2007 по 2012 год. 

Пентагон собирал фотографии и видеозаписи объектов, парящих в воздухе или движущихся с необычайно высокой скоростью. Удалось ли найти подтверждение существования внеземной жизни, неизвестно, но американские военные опубликовали интересные видео.

Ранее ЦРУ обнародовало миллионы страниц рассекреченных документов, в которых можно найти упоминания НЛО, а также рапорты о наблюдении летающих тарелок.

Корреспондент.net разбирался, что удалось найти Пентагону.

 

Фантастика стала фактом

Пентагон рассказал об "Углубленной программе распознавания аэрокосмических угроз" в ответ на запросы газет New York Times, Politico и Washington Post.

На проект потратили 22 миллиона долларов из военного бюджета США, большую часть из которых получил частный подрядчик Bigelow Aerospace. Программу закрыли в целях экономии бюджетных стредств.

Основатель компании Роберт Бигелоу - убежденный сторонник теории, что инопланетяне посещали Землю. Он же убедил сенатора от штата Невада Гарри Рида пролоббировать выделение бюджетных средств на совместные с министерством обороны поиски.

"Я не чувствую неловкости, мне не стыдно и не жаль, что я запустил эту штуку. Я сделал то, чего раньше не делал никто", - сказал Рид в интервью NYT.

Программа могла использоваться для изучения технологических разработок стран-соперниц США, таких как Россия и Китай, сообщил Politico бывший штатный сотрудник Конгресса.

То, что раньше считалось научной фантастикой, теперь - научный факт, говорится в одном из отчетов руководителя программы, датированном 2009 годом, пишет NYT.

Офицер разведки Луис Элизондо, который, по информации New York Times, отвечал за работу секретного отдела на пятом этаже Пентагона" заявил, что правительственное финансирование программы прекратилось, однако работа продолжается под руководством его преемника, имя которого Элизондо назвать отказался.

Официально в Пентагоне не раскрывают, удалось ли им найти НЛО либо достоверно доказать существование инопланетян.

Но были опубликованы сразу два видео (обещали также публикацию третьего), на которых пилоты американских истребителей преследуют неизвестные объекты.

Одна из видеозаписей показывает события 2004 года, когда два истребителя у калифорнийского побережья преследовали НЛО.

Как рассказал коммандер Дэвид, неопознанный объект периодически появлялся на высоте 24 километра, затем снижался до шести километров над океаном и пропадал.

Когда пилоты прибыли в заданную точку, то увидели как волны в океане разбивались о нечто большое. Над этим местом на высоте 15 метров висел овальный объект длиной около 12 метров. Он хаотично двигался туда-сюда. Когда истребители начали снижение, объект устремился к ним, а затем резко улетел (на видео - влево).

Вернувшись на борт авианосца Нимиц пилоты рассказали о случившемся, но их засмеяли.

К раскрытию информации о секретной программе привел конфликт в Пентагоне. В октябре 2017 года бывший руководитель программы Луис Элизондо ушел в отставку, написав министру обороны Джеймсу Мэттису, что ведомство отказалось продолжать исследования "вопреки исчерпывающим секретным и рассекреченным доказательствам".

Источники американских изданий заявляют, что в Пентагоне расследованием неопознанных объектов занимаются до сих пор.

Сенсационное заявление о программе по поиску НЛО содержит в себе больше вопросов, чем ответов, отмечает газета Guardian, главный из которых - действительно ли программа была закрыта или лишь засекречена.

 

"Не зря же в Пентагоне отметили, что по-прежнему "очень серьезно относятся ко всем угрозам или потенциальным угрозам по отношению к народу США", - отмечает издание.

Отметим, что в прошлом году глава избирательного штаба Хиллари Клинтон заявил, что в случае победы она готова рассекретить все правительственные документы, относящиеся к НЛО.

Билл Клинтон, в свою очередь, рассказывал, что в свою бытность президентом пытался узнать, существуют ли "секретные материалы" на самом деле.

"Если это и так, то от меня они ускользнули", - уверял президент.

В 2015 году помощник президента США Джон Подеста рассказал, что ему крайне досадно осознавать, что Белый дом отказывается раскрывать американцам документы, касающиеся НЛО и пришельцев. 

Новости раздела
Бывает
11.12.2017
Крис Эванс пригласил на премьеру "Мстителей" мальчика, над которым издеваются в школе
Школьника также поддержали множество других знаменитостей
Бывает
05.12.2017
Утерянная картина известного английского пейзажиста нашлась под лестницей обычного дома
Картину продадут почти за 2 млн долларов.
Бывает
28.11.2017
Lady in red: в сети высмеяли фото конкурса красоты на оккупированном Донбассе
В Горловке прошел конкурс Мисс-2018
Бывает
19.11.2017
Бургер будущего: с котлетой из насекомых
Бывает
13.11.2017
На картине XIX века заметили "iPhone"
Картина принадлежит кисти австрийского художника Фердинанда Георга Вальдмюллера.
Бывает
09.11.2017
Шотландца судят за наученную зиговать собаку
Мужчине вменяется в вину разжигание ненависти.
Бывает
08.11.2017
Китаец сделал предложение девушке с 25-ю iPhone X
Из гаджетов молодой человек выложил для своей возлюбленной сердце.
Бывает
07.11.2017
Разгневанная изменой мужа женщина вынудила самолет сесть
Экипаж воздушного судна не смог успокоить ревнивицу.
Бывает
07.11.2017
Натали Портман удостоена "еврейской Нобелевской премии"
Актрисе присудили израильскую премию "Генезис".
Бывает
06.11.2017
Не выдержал: Трамп оконфузился, когда кормил карпов с премьером Японии
У Трампа не хватило терпения приманивать рыбу небольшими порциями еды и он высыпал в пруд весь контейнер
Бывает
29.10.2017
На Мадагаскаре запретили танцы с покойниками
Фамадихана – ритуальная церемония почитания мертвых.
Бывает
25.10.2017
Пару из Чернигова осудили за тату на коте
Молодых людей пользователи Сети обвинили в садизме и жестокости.
Бывает
14.10.2017
В США вывели лошадь, как в мультике Disney
Ветеринары считают, что у животного начнутся проблемы с дыханием.
Бывает
10.10.2017
Мужчины оказались эгоистичнее женщин - ученые
Это установила международная группа ученых в ходе недавнего исследования.
Бывает
07.10.2017
В США дельфины засмотрелись на белок в океанариуме
Видео уже набрало в Facebook более 1,4 млн просмотров.
Бывает
03.10.2017
СМИ показали самую "мемную" собаку интернета
Наибольшей популярности в Сети добились представители породы сиба-ину.
Бывает
01.10.2017
На Буковине еноты устроили "пир" в магазине
Ущерб от погрома в магазине оценивается в почти 50 тыс. грн.
Бывает
28.09.2017
Жительница Италии вышла замуж за саму себя
Она организовала торжественную церемонию и позвала 70 гостей.
Бывает
27.09.2017
"Брови-молнии": в Сети появился новый бьюти-тренд
Фотографии с необычным макияжем набирают популярность в Instagram.
Бывает
21.09.2017
В Харькове женщина выгуливает гуся на поводке: фотофакт
Харьковчанку заметили вблизи железнодорожного вокзала.
Бывает
17.09.2017
Найдена могила предполагаемого Джека Потрошителя
Полиции Лондона не удалось установить настоящее имя маньяка.
Бывает
11.09.2017
Эвакуацию фламинго из-за урагана сняли на видео
В настоящее время жизням птиц ничего не угрожает.
Бывает
05.09.2017
Модель Playboy проехала в метро в платье из денег
Свою акцию девушка объяснила тем, что хотела поделиться успехом с другими.
Бывает
04.09.2017
Немецкий официант поднял и пронес 29 кружек пива
Трюк баварца сняли на видео и обнародовали в Сети.
Крис Эванс пригласил на премьеру "Мстителей" мальчика, над которым издеваются в школе | Украинская телеведущая повторила подвиг британского коллеги. ВИДЕО