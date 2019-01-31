IT-индустрия в Украине вышла в лидеры по экспорту

Источник: Корреспондент.net

По итогам 2018 года IT-индустрия в Украине заняла второе место по объему экспорта, продав заграницу продукции на 4,5 миллиарда долларов. Такие цифры озвучил СЕО инновационного парка UNIT.City Максим Яковер.

По его данным 184 тысячи украинских программиста обеспечили экспорт на 4,5 миллиарда долларов.

Для сравнения в 2017 году объем экспорта IT-индустрии составил 3,6 млрд дол или 3,4% ВВП страны.

Также по состоянию на конец 2018 года 20% компаний - мировых лидеров в сфере разработки программного обеспечения для мобильных платформ - имели офисы в Украине. Также в стране работает четыре тысячи IT-компаний и более 110 R&D центров всемирно известных международных компаний.