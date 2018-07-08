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08.07.2018

Италия не намерена пускать в свои порты суда с беженцами

Источник: DW

Италия намерена запретить доступ в свои порты кораблям со спасенными в море беженцами. Об этом глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил в воскресенье, 8 июля. В ходе намеченной на 12 июля встречи министров внутренних дел стран ЕС в австрийском Инсбруке Сальвини намерен потребовать соответствующих гарантий от своих коллег.

Ранее Италия объявила о намерении закрыть свои порты только для спасательных судов благотворительных организаций. По мнению главы итальянского МВД, подобный подход необходим и в отношении кораблей "международных миссий".

Сальвини раскритиковал действия прежних итальянских властей, которые в течение 5 лет подписывали соглашения, позволяющие судам доставлять мигрантов в Италию. По данным правительства, с начала 2018 года на итальянских берегах были высажены свыше 16 тысяч беженцев, большинство из которых составляют мигранты из Ливии.

В июне Италия отказала в доступе в свои воды кораблю немецкой благотворительной организации Lifeline и спасательному судну Aquarius организации SOS Méditerranée. Судно Lifeline, на борту которого находились около 230 спасенных мигрантов, приняла Мальта, а беженцы с Aquarius были доставлены в Испанию.

Договоренности саммита ЕС по беженцам

28-29 июня страны ЕС согласовали ряд мер по ограничению притока беженцев - в частности, расширение полномочий и увеличение состава пограничной службы ЕС Frontex, открытие лагерей для беженцев в Северной Африке и возможность создать в ЕС закрытые лагеря для мигрантов, чьи прошения об убежище находятся на рассмотрении. Кроме того, Испания и Греция выразили готовность принимать обратно беженцев, если немецкие правоохранители на границе с Австрией установят, что их данные уже внесены в общую базу EURODAC, с помощью которой можно сравнивать отпечатки пальцев просителей убежища.

 
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