Италия подтвердила поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины

Источник: Українські новини

Посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилия подтвердил поддержку Италией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел, передают Українськi Новини.

"Позиция Италии по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная, о чем Италией официально заявлено на всех международных площадках, включая недавние меры, которые состоялись в рамках ЕС, НАТО и "Семерки", - заявил посол.

Согласно сообщению, Ла Чечилия сделал соответствующее заявление во время встречи с заместителем министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, на которую он был приглашен для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини об Украине.

Со стороны МИДа было отмечено, что Украина рассчитывает, что Италия и в дальнейшем будет способствовать сохранению единой позиции Европейского Союза по поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.