Италия вызвала посла Франции на ковер из-за конфликта вокруг беженцев

Источник: DW

Правительство Италии вызвало на ковер французского посла Кристиана Массе. Министерство иностранных дел в Риме ожидает Массе после "вызывающих удивление" высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона по поводу приема судна Aquarius, на борту которого находятся 629 нелегальных мигрантов, сообщается на сайте итальянского МИДа в среду, 13 июня.

Ранее Макрон обвинил Италию в цинизме и безответственности в связи с отказом принимать этих беженцев.

Новое правительство Италии, провозгласившее ужесточение миграционной политики, отказалось принимать этих мигрантов, предложив Мальте позаботиться о судьбе этих людей. Мальта, однако, тоже не соглашается принять Aquarius.

Ранее Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал безотлагательно спасти людей, терпящих бедствие в Средиземном море, отметив, что вопрос об ответственности и распределении этих мигрантов между странами ЕС можно будет решить впоследствии.