Итальянская полиция провела операцию против китайской мафии

Члены группировки подозревается в том, что они при помощи "мафиозных методов" оказывали давление на фермеров. Кроме того, прибегая к "запугиваниям и насилию", преступники получили контроль над логистикой многих фирм.

В Германии мафия действовала в Дюссельдорфе и Нойсе

В Германии банда работала, в основном, в Дюссельдорфе и в Нойсе. Кроме того, важными центрами для китайской мафии были Париж и Мадрид. В Европе группировка контролировала транспортировку товаров у нескольких тысяч фирм из Китая, являясь, таким образом, основным действующим лицом в этой сфере.

Помимо шантажа банда обвиняется в вымогательстве, торговле наркотиками, открытии нелегальных казино, а также в принуждении к проституции. В рамках проведения операции полиция конфисковала многочисленные автомобили, счета, а также документы на фирмы и недвижимость.

В начале января Германия и Италия провели совместную операцию против мафии. В ходе операции были задержаны 169 членов преступной группировки "Ндрангета", а именно - мафиозного клана Фарао-Маринкола.