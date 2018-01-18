Итальянская полиция провела операцию против китайской мафии
Источник: DW
Итальянская полиция провела операцию против китайской преступной группировки. Банда контролировала логистику и транспортировку товаров многочисленных европейских предприятий. Преступники работали не только на территории Италии, но и по всей Европе, в том числе, и в Германии, заявил представитель полиции в четверг, 18 января.
В Германии мафия действовала в Дюссельдорфе и Нойсе
В Германии банда работала, в основном, в Дюссельдорфе и в Нойсе. Кроме того, важными центрами для китайской мафии были Париж и Мадрид. В Европе группировка контролировала транспортировку товаров у нескольких тысяч фирм из Китая, являясь, таким образом, основным действующим лицом в этой сфере.
Помимо шантажа банда обвиняется в вымогательстве, торговле наркотиками, открытии нелегальных казино, а также в принуждении к проституции. В рамках проведения операции полиция конфисковала многочисленные автомобили, счета, а также документы на фирмы и недвижимость.
В начале января Германия и Италия провели совместную операцию против мафии. В ходе операции были задержаны 169 членов преступной группировки "Ндрангета", а именно - мафиозного клана Фарао-Маринкола.