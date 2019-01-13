Итоги 12.01: Взрыв в Париже и рекорд "шатдауна"

Источник: Корреспондент.net

В Калуше горел химзавод Карпатнефтехим

На заводе Карпатнефтехим в городе Калуш Ивано-Франковской области произошел масштабный пожар. В ГСЧС сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Мэр Калуша Игорь Матвийчук сообщил, что, по последним данным, на производстве полиолефина загорелось топливо. Он заверил, что угрозы для населения нет.

Во Франции продолжились протесты "желтых жилетов"

В акциях протеста по всей Франции приняли участие 84 тысячи человек. В некоторых городах, включая Париж, демонстрации сопровождались беспорядками.

Полицейские задержали 240 человек, из них 156 в Париже.

В центре Парижа произошел мощный взрыв

В пекарне в центре Парижа произошел мощный взрыв, в результате которого четырехэтажное здание загорелось. По предварительным данным, причиной происшествия стала утечка газа. Власти отметили, что о теракте речь не идет.

Погибли двое пожарных и гражданка Испании, порядка 50 человек получили травмы. Незначительные повреждения получил гражданин Украины.