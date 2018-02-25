Итоги Олимпиады-2018: Украина заняла 22-е место с 1 золотой медалью

В чемпионате Испании по футболу мадридский "Реал" на своем поле потерпел поражение от "Барселоны".

В заключительный день этапа Мировой серии в Торонто украинские синхронистки со своей произвольной групповой программой завоевали золото. Выступление подопечных Светланы Саидовой было оценено судьями в 92.6333 балла.

В субботу, 27 мая, в 22:20 в эфире телеканала Интер в программе Большой бокс Владимир Кличко впервые расскажет о своих планах на будущее после поединка с британцем Энтони Джошуа.

Ребров официально заявил, что прекращает сотрудничество с Динамо. Он был тренером клуба на протяжении трех лет

В пятницу, 2 июня, в Киеве прошло общее собрание участников украинской Премьер-Лиги, на котором был утвержден состав элитного дивизиона на следующий сезон, а также календарь.

Боксер Руденко вышел на взвешивание перед боем в Москве с украинским флагом и под "Океан Эльзы"

Суркис объяснил, почему Динамо не будет играть в Мариуполе

Ожидаю, что моя следующая карьера станет хотя бы такой же успешной, как предыдущая

Джошуа: Был бы признателен, если бы Кличко передал мне немного своего опыта

Украинцы добыли две бронзы на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

К матчам против Косово и Хорватии будут готовиться 25 футболистов.

Львовский клуб получил наказание за поведение фанатов во время поединка против одесского Черноморца.

ФИФА может отстранить одну из сборных от участия в чемпионате мира-2018

Одну из сильнейших сборных мира могут отстранить от ЧМ-2018

Хирн запланировал для Джошуа три больших боя в 2018 году

На зимней Олимпиаде 2014 года в российском Сочи украинская сборная заняла 20-е итоговое место с двумя медалями (золото и бронза).

Церемония закрытия начнется в воскресенье в 13:00 по киевскому времени.

Интернет-газета «Вечерний Мариуполь» © 2007-2018 Все права защищены. Редакция Интернет-газеты «Вечерний Мариуполь» может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет. Ответственность за содержание рекламных объявлений, баннеров, или информеров, размещенных на сайте vecherka.news, несет рекламодатель. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт vecherka.news. Сбросить статусы прочтения новостей