25.02.2018
Итоги Олимпиады-2018: Украина заняла 22-е место с 1 золотой медалью
Источник: Українські новини
Украина заняла итоговое 22-е место с одной золотой медалью в рамках зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом говорится на официальном сайте Олимпийских игр.
Единственную медаль Украине принес Александр Абраменко в лыжной мужской акробатике.
Победителем Олимпиады в общем командном зачете стала Норвегия (39 медалей, из них 14 - золотых).
Второе место - за Германией (31 медаль, 14 золотых), третье - Канада (31 медаль, 11 золотых).
Церемония закрытия начнется в воскресенье в 13:00 по киевскому времени.
На зимней Олимпиаде 2014 года в российском Сочи украинская сборная заняла 20-е итоговое место с двумя медалями (золото и бронза).
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