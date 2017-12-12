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12.12.2017

Иудеи всего мира отмечают Хануку

Источник: 112.ua

Иудеи всего мира сегодня, 12 декабря, начинают отмечать праздник Хануки. Праздник начинается каждый год 25-го числа еврейского месяца кислева и продолжается 8 дней. В этом году эти дни приходятся на период с вечера 12 декабря по 20 декабря 2017 г. Отметим, в еврейском календаре новый день начинается с заходом солнца, а не в полночь.

Евреи отмечают Хануку cо II века до н. э. Согласно еврейской традиции, после осквернения греческими язычниками Иерусалимского храма вспыхнуло восстание, завершившееся победой иудейских войск.

После изгнания греческих захватчиков из Израиля и взятия Иерусалима войсками Иуды Хасмонея по прозвищу Макаби (Молот) евреи восстановили оскверненный и частично разрушенный храм города. В день его освящения следовало зажечь главный храмовый светильник - менору, огонь которого надо поддерживать постоянно. Но неоскверненного масла для светильника оказалось совсем мало. На изготовление же и освящение нового требовалось восемь дней.

Однако чудесным образом огонь в золотой меноре горел восемь дней, в течение которых и приготовили новые запасы масла. В память об этом событии в праздник каждый вечер зажигают свечи: одну — в первый день праздника, две — во второй, три — в третий и так далее до восьми, используя для этого, как правило, специальный подсвечник — ханукию. При этом принято устанавливать ханукию на улице у входа в дом или на подоконнике, чтобы ее свет был виден всем.

 

Время зажигания ханукальных свечей – начало ночи. Перед тем как зажечь их, запрещено приниматься за какое-либо другое дело. Многие не дожидаются начала ночи, а зажигают ханукальные огоньки после захода солнца, едва наступают сумерки. Каждый из этих огней должен гореть не менее получаса после выхода звезд.

В эти дни из уважения к маленькому кувшинчику масла, найденному Маккавеями, принято есть пищу, жареную на масле. Главные ханукальные лакомства — это жаренные на масле пончики с вареньем внутри и картофельные оладьи латкес.

 

Самая знаменитая из ханукальных игр – игра в волчок, дрейдел. Его делают в виде кубика, на четырех сторонах которого пишут буквы "нун", "гимел", "эй" и "шин": первые буквы слов "нес гадоль га шам" ("чудо великое произошло там" – т. е. в стране Израиля). В Израиле вместо буквы "шин" пишут букву "пэй". Таким образом, буквы образуют аббревиатуру слов "нес гадоль гая по" ("чудо великое произошло здесь").

 

Для того чтобы и дети почувствовали особую атмосферу Хануки, принято дарить им в дни праздника "дмей Ханука" (или на идиш "ханука-гелд") – деньги, которые они могут использовать по своему усмотрению.

 

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