Из аэропорта Ярославского Wizz Air полетит в Вену

Источник: Українські новини

Генеральный директор Международного аэропорта "Харьков" (управляющая компания "Нью Системс АМ группы DCH Александра Ярославского") Владимир Васильченко сообщает, что билет на прямой авиарейс "Харьков - Вена" будет стоить меньше 30 евро. Такую минимальную цену предложит своим пассажирам лоу-кост Wizz Air, объявивший об открытии прямого авиасообщения между Харьковом и Веной с 25 ноября текущего года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта, передают Українські Новини.

"На протяжении многих лет Вена была одним из самых популярных направлений. И мы рады, что в этом году Wizz Air открывает прямое сообщение с этим городом. Развитие маршрутной сети нашего партнера Wizz Air в Международном аэропорту "Харьков" дает возможность пассажирам всех восточных городов Украины путешествовать по доступным ценам в такие европейские страны, как Германия, Польша и Австрия, и мы с нетерпением ждем укрепления нашего сотрудничества в будущем", - заявил Васильченко.

Осенью WizzAir начнет выполнять 2 рейса в неделю - по средам и воскресеньям. А уже в весеннем расписании следующего года количество перелетов будет увеличено до трех в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом. Вена станет 3-им направлением, выбранным компанией Wizz Air для прямых перелетов из Харькова.

Как сообщалось ранее, с 5 апреля лоу-кост начнет летать по маршруту "Харьков - Дортмунд - Харьков", а с 20 июня – по маршруту "Харьков - Катовице - Харьков".

"Этот год стал особенным для наших украинских пассажиров, поскольку в 2018 году Wizz Air возобновила перелеты из Междунароного аэропорта "Харьков", третьего украинского аэропорта, из которого Wizz Air выполняет рейсы. Объявленное сегодня направление из Харькова в Вену вместе с предстоящими рейсами в Дортмунд и Катовице предоставит нашим украинским пассажирам еще больше возможностей для безвизовых путешествий по лоу-кост тарифам Wizz Air с превосходным сервисом на борту", - сказала Сорина Ратц (Sorina Ratz), и. о. руководителя корпоративных коммуникаций Wizz Air.

Напомним, что в середине февраля в Харьковской областной государственной администрации состоялась совместная пресс-конференция руководства региона и группы DCH. В ходе мероприятия Васильченко заявил о намерении в текущем году увеличить пассажиропоток за счет новых авиаперевозчиков и маршрутов. Уже в ближайшее время жителям "первой столицы" станут доступны прямые авиаперелеты в Милан (Италия), Тбилиси (Грузия), Барселону (Испания), Тиват (Черногория), Ларнаку (Кипр), Бургас (Болгария). Идут переговоры относительно рейсов в Одессу, Львов и Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты). Позже в эфире одного из телеканалов рассказал о перспективах открытия новых маршрутов.

"Чтобы освоить новое направления перелетов, нужны усилия двух соинвесторов. Поэтому к каждому такому проекту перевозчики подходят очень взвешенно. А аэропорт со своей стороны вкладывает средства в создание выгодных условий для авиалиний, которые готовы начать сотрудничество… Наш инвестор (бенефициар группы DCH Александр Ярославский) постоянно ведет переговоры с иностранными бизнесменами, заинтересованным в сотрудничестве с Харьковом. В том числе, и касательно развития нашего аэропорта, расширения географии полетов", - подчеркнул Васильченко.