Из Апелляционного суда в центре Запорожья эвакуировали 150 человек

Источник: Українські новини

Неизвестный во вторник сообщил о минировании Апелляционного суда Запорожской области в центре Запорожья.

По данным ведомства, около 14:35 в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение о минировании суда в здании по пр. Соборному, 162, где также расположен кинотеатр и офисные помещения.

На месте происшествия правоохранители и спасатели эвакуировали из здания 150 человек.

Сейчас территория огорожена и патрулируется полицейскими, взрыво-техническая служба осматривает помещения суда.