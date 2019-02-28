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28.02.2019

Из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы

Источник: Українські новини

Запорожский городской совет разрешил своему коммунальному предприятию "Запорожэлектротранс" купить в лизинг 5 троллейбусов на автономном ходу для транспортного сообщения с островом Хортица в 2019 году.

Соответствующее решение депутаты горсовета утвердили на сессии в четверг.

Троллейбусы планируется запустить из центра города к туристическим объектам Национального заповедника "Остров Хортица".

Согласно решению "О внесении изменений в городскую целевую программу "Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта "Запорожэлектротранс" на 2018-2021 годы", планируется купить троллейбусы с аккумуляторами, которые позволяют проехать до 20 км автономно при полной загрузке.

Зарядка батарей будет осуществляться во время движения троллейбуса по подключенной к сети линии.

Финансирование лизинга будет осуществляться за счет горбюджета.

"Запорожэлектротрансу" поручено объявить тендер на привлечение услуги лизинга.

В августе 2018 года "Запорожэлектротранс" договорился с Укргазбанком о финансировании закупки в лизинг 50 автобусов МАЗ большой вместимости за 204 млн гривен.

КП "Запорожэлектротранс" осуществляет перевозки электротранспортом в Запорожье, а также автобусами повышенной вместительности.

В Запорожье проживают 750,7 тыс. человек.

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