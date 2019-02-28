Из центра Запорожья на остров Хортица начнут курсировать троллейбусы
Источник: Українські новини
Запорожский городской совет разрешил своему коммунальному предприятию "Запорожэлектротранс" купить в лизинг 5 троллейбусов на автономном ходу для транспортного сообщения с островом Хортица в 2019 году.
Соответствующее решение депутаты горсовета утвердили на сессии в четверг.
Троллейбусы планируется запустить из центра города к туристическим объектам Национального заповедника "Остров Хортица".
Согласно решению "О внесении изменений в городскую целевую программу "Обеспечение надлежащей и бесперебойной работы Запорожского коммунального предприятия городского электротранспорта "Запорожэлектротранс" на 2018-2021 годы", планируется купить троллейбусы с аккумуляторами, которые позволяют проехать до 20 км автономно при полной загрузке.
Зарядка батарей будет осуществляться во время движения троллейбуса по подключенной к сети линии.
Финансирование лизинга будет осуществляться за счет горбюджета.
"Запорожэлектротрансу" поручено объявить тендер на привлечение услуги лизинга.
В августе 2018 года "Запорожэлектротранс" договорился с Укргазбанком о финансировании закупки в лизинг 50 автобусов МАЗ большой вместимости за 204 млн гривен.
КП "Запорожэлектротранс" осуществляет перевозки электротранспортом в Запорожье, а также автобусами повышенной вместительности.
В Запорожье проживают 750,7 тыс. человек.