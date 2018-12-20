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20.12.2018

Из Германии в Харьков вернулась картина известного художника, исчезнувшая во времена Второй мировой

Источник: Українські новини

В художественный музей Харькова вернули картину Сергея Васильковского "Этюд с домом" - из Украины ее вывезли в годы Второй мировой войны. Нашли пейзаж в конце 2016 года в Германии. 

Процесс возвращения картины в Украине продолжался два года.

По словам хранительница фондов Харьковского художественного музея Виктории Кацай, в декабря 2016 года харьковские музейщики получили письмо от комиссара уголовной полиции Берлина Маркуса Шенфельда. Он сообщил, что в полицию принесли картину с инвентарными номерами.

Комиссар проверил полотно через международную базу утраченных культурных ценностей и предположил, что ее автором может быть художник из Харьковской области Сергей Васильковский.

Когда Харьковский художественный музей получил фотографию обратной стороны картины, то смог расшифровать все аббревиатуры и надписи - картина действительно оказалась написана Васильковской.

"Картину мы получили в достаточно хорошем состоянии. Очевидно, что сохранялась в хороших руках. Ее осмотрел наш реставратор, поэтому мы встроит ее в достойную раму и она будет представлена на выставке 26 декабря ", - сказала Кацай.

Как сообщили в Министерстве культуры Украины, всех экспонатов, утраченных во время Второй мировой войны, это первый, что вернули на родину.

"Это выдающееся событие в культурной жизни украинского общества, ведь это единственное произведение из Харьковского музея, через 75 лет возвращается к музейного собрания полотен художника, в свое время было подарено художником Харькову. Трогательным и тот факт, что на этюде художник изобразил свой дом ", - сказал министр культуры Евгений Нищук.

Всего в Харьковском художественном музее сегодня хранится 255 работ Сергея Васильковского.

Художник Сергей Васильковский родился в 1854 году в городе Изюм на Харьковщине. За свою жизнь он написал около 3000 картин, половину из которых передал Харьковскому художественному музею. Сегодня в музеях и частных собраниях Украины хранится около 500 работ художника.

Всего в годы Второй мировой войны Харьковский художественный музей потерял 94% своей коллекции.

 

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