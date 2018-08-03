Из Крыма ушла последняя западная сеть отелей - СМИ

Источник: Корреспондент.net

В Крыму прекратила работать американская компания Best Western Hotels & Resorts.

"The Best Western Sevastopol Hotel, здание советской эпохи на пристани в порту Севастополя, была одной из немногих признаков присутствия международного бизнеса, что осталась после аннексии 2014 года. Другие крупные бренды, среди которых McDonald's Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western hotel, на сайтах бронирования жилья он подписан как Sevastopol Hotel and Spa.

Выход из Крыма Best Western демонстрирует тот факт, что даже через четыре года после введения санкций США и ЕС западные инвесторы до сих пор работали в Крыму. Санкции предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет западным компаниям проводить средства через крымские банки.

Гендиректор компании Best Western Hotels & Resorts, чей офис расположен в Финиксе, Аризона, отказался комментировать ситуацию. Впрочем компания не управляет отелями сети самостоятельно, а имеет франчайзинговую систему, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки.

Оператор гостиницы в Севастополе - компания Sevastopol Investment Group Ltd, зарегистрированная на Сейшельских островах.