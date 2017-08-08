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08.08.2017

Из ноги бойца АТО извлекли гранату

Источник: КорреспонденТ.net

Хирурги и саперы провели совместную успешную операцию по извлечению из ноги раненого бойца АТО неразорвавшегося боеприпаса. Об этом в Facebook сообщила советник начальника Генштаба ВСУ Алена Вербицкая.

Военнослужащий получил ранение во время обстрела позиций сил АТО в ночь на 7 августа 2017 года. 

"Граната попала Дмитрию в левую ногу, где застряла и не разорвалась", - отметила Вербицкая.

Бойца срочно эвакуировали в тыл, где оказали первую медицинскую помощь.

"Как только раненого доставили в госпиталь в Мариуполе, хирурги вместе с саперами провели уникальную операцию по извлечению и обезвреживанию вражеского боеприпаса", - рассказала Вербицкая.

Советник начальника Генштаба добавила, что медики оценивают состояние военного как удовлетворительное.

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