Из ноги бойца АТО извлекли гранату
Источник: КорреспонденТ.net
Хирурги и саперы провели совместную успешную операцию по извлечению из ноги раненого бойца АТО неразорвавшегося боеприпаса. Об этом в Facebook сообщила советник начальника Генштаба ВСУ Алена Вербицкая.
Военнослужащий получил ранение во время обстрела позиций сил АТО в ночь на 7 августа 2017 года.
"Граната попала Дмитрию в левую ногу, где застряла и не разорвалась", - отметила Вербицкая.
Бойца срочно эвакуировали в тыл, где оказали первую медицинскую помощь.
"Как только раненого доставили в госпиталь в Мариуполе, хирурги вместе с саперами провели уникальную операцию по извлечению и обезвреживанию вражеского боеприпаса", - рассказала Вербицкая.
Советник начальника Генштаба добавила, что медики оценивают состояние военного как удовлетворительное.