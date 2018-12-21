Из отсталых в сверхдержавы. 40 лет реформ в Китае

Источник: Корреспондент.net

Политике реформ и открытости Китая на этой неделе исполнилось 40 лет. Эта стратегия сделала из отсталой и перенаселенной страны третьего мира сверхдержаву со второй по величине экономикой мира.

Ключевая для современного Китая годовщина пришлась на разгар торговой войны с Соединенными Штатами, которые считают КНР главным соперников.

Си подвел итоги реформ Китая

После "культурной революции" и провала политки "большого скачка" Мао Цзэдуна, характерезовавшейся насильственной коллективизации, Дэн Сяопин предложил обнищавшему Китая курс на создание так называемого "социализма с китайской спецификой".

18 декабря 1978 году открылся III пленум ЦККПК XI созыва, на котором и был дан старт политике реформ и открытости, явивший миру китайское экономическое чудо.

За последние четыре десятилетия средневзвешенные темпы роста китайского ВВП составляли 9,5 процента в год. За 40 лет из-за черты абсолютной бедности были выведены более 740 миллионов человек, а к 2020 году Китай полностью искоренит нищету.

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В последнее время страна выводила из-за черты бедности более миллиона человек в месяц, избавляла от нищеты по одному человеку каждые три секунды. Кроме того, Китаю за 40 лет удалось перевести в средний класс порядка 400 миллионов человек. Всего в Китае проживает 1,3 миллиарда человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин по случаю юбилея прочитал полуторачасовую речь в Доме народных собраний в Пекине.

"Талоны на зерно, одежду, мясо, рыбу, масло, тофу, книги отправились в музеи. Голод, недостаток одежды и трудности, которые преследовали наш народ тысячелетиями, в основном остались в прошлом и больше не вернутся", - сказал он.

Цзиньпин отметил при этом, что на пути процветания Китая все еще стоят преграды, преодолеть которые можно только сплотившись вокруг Коммунистической партии КНР, которая была "главным двигателем реформ последних 40 лет".

"Практика реформ и открытости показала, что главенство КПК - ключевая черта социализма с китайской спецификой", - сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что все действия партии были абсолютно верными.

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Коммерсант выделил девять принципов, на которых китайские реформаторы переустроили страну.

Опираться на практику, а не на идеологию

Признавать свои ошибки и приносить за них извинения

Сохранять важные символы, наполняя их новым смыслом

Стимулировать эксперименты, снизив цену ошибки

Становиться сильнее, опираясь на свои слабости

Выращивать новые элиты и отправлять старые на пенсию

Учиться у всех, особенно у врагов

Сделать управление государством уделом профессионалов

Поставить внешнюю политику на службу экономике

Торговая война с США

Китай и США связаны тысячами хозяйственных и денежных нитей. Это финансово-экономический симбиоз, который шутливо называют "кимерикой", также стало одной из основ процветания КНР.

В начале этого года американский президент Дональд Трамп объявил Китаю торговую войну, желая вернуть американские производства на территорию США и защитить национальных производителей, обложив 25-процентными пошлинами китайские товары на 50 миллиардов долларов. Пекин ввел ответные меры.

1 декабря удалось достичь соглашения о перемирии на три месяца. В ходе рабочего обеда с Си Цзиньпинем Трамп согласился отложить повышение тарифов на импортируемые в Соединенные Штаты китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов, что негативно отразилось бы на мировой финансовой системе.

В свою очередь, Китай согласился закупить в США "пока не согласованное, но значительное количество сельскохозяйственных, энергетических и индустриальных" товаров, что позволит сократить существующий в американо-китайской торговле дисбаланс.

Кроме того, китайские власти согласились усилить контроль за оборотом фетанила - синтетического опиоида, производимый в КНР, который считается одной из основных причин эпидемии наркомании в США.

Однако 18 декабря на закрытых переговорах во Всемирной торговой организации между представителями Пекина и Вашингтона произошла словесная перепалка, сообщает Reuters.

Американская сторона обвинила Китай в "наглом воровстве" технологий и "заваливании" рынка США дешевыми товарами, сделанными на основе украденных идей.

Частью торговой войны также стали аресты. 1 декабря в Канаде по запросу США была арестована топ-менеджер китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

В ответ Китай задержал бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и канадского бизнесмена Майкла Спэвора. Подробно в материале Война с Huawei. Китай отвечает миру арестами.