Найти

21.12.2018

Из отсталых в сверхдержавы. 40 лет реформ в Китае

Источник: Корреспондент.net

Политике реформ и открытости Китая на этой неделе исполнилось 40 лет. Эта стратегия сделала из отсталой и перенаселенной страны третьего мира сверхдержаву со второй по величине экономикой мира.

Ключевая для современного Китая годовщина пришлась на разгар торговой войны с Соединенными Штатами, которые считают КНР главным соперников. 

 

Си подвел итоги реформ Китая

После "культурной революции" и провала политки "большого скачка" Мао Цзэдуна, характерезовавшейся насильственной коллективизации, Дэн Сяопин предложил обнищавшему Китая курс на создание так называемого "социализма с китайской спецификой".

18 декабря 1978 году открылся III пленум ЦККПК XI созыва, на котором и был дан старт политике реформ и открытости, явивший миру китайское экономическое чудо.

За последние четыре десятилетия средневзвешенные темпы роста китайского ВВП составляли 9,5 процента в год. За 40 лет из-за черты абсолютной бедности были выведены более 740 миллионов человек, а к 2020 году Китай полностью искоренит нищету.

Морская держава. Китай обзавелся двумя авианосцами

В последнее время страна выводила из-за черты бедности более миллиона человек в месяц, избавляла от нищеты по одному человеку каждые три секунды. Кроме того, Китаю за 40 лет удалось перевести в средний класс порядка 400 миллионов человек. Всего в Китае проживает 1,3 миллиарда человек.

Председатель КНР Си Цзиньпин по случаю юбилея прочитал полуторачасовую речь в Доме народных собраний в Пекине.

"Талоны на зерно, одежду, мясо, рыбу, масло, тофу, книги отправились в музеи. Голод, недостаток одежды и трудности, которые преследовали наш народ тысячелетиями, в основном остались в прошлом и больше не вернутся", - сказал он.

Цзиньпин отметил при этом, что на пути процветания Китая все еще стоят преграды, преодолеть которые можно только сплотившись вокруг Коммунистической партии КНР, которая была "главным двигателем реформ последних 40 лет".

"Практика реформ и открытости показала, что главенство КПК - ключевая черта социализма с китайской спецификой", - сказал Си Цзиньпин, подчеркнув, что все действия партии были абсолютно верными.

Космическая сверхдержава. Как Китай догнал Америку

Коммерсант выделил девять принципов, на которых китайские реформаторы переустроили страну.

  • Опираться на практику, а не на идеологию
  • Признавать свои ошибки и приносить за них извинения
  • Сохранять важные символы, наполняя их новым смыслом
  • Стимулировать эксперименты, снизив цену ошибки
  • Становиться сильнее, опираясь на свои слабости
  • Выращивать новые элиты и отправлять старые на пенсию
  • Учиться у всех, особенно у врагов
  • Сделать управление государством уделом профессионалов
  • Поставить внешнюю политику на службу экономике

 

Торговая война с США

Китай и США связаны тысячами хозяйственных и денежных нитей. Это финансово-экономический симбиоз, который шутливо называют "кимерикой", также стало одной из основ процветания КНР.

В начале этого года американский президент Дональд Трамп объявил Китаю торговую войну, желая вернуть американские производства на территорию США и защитить национальных производителей, обложив 25-процентными пошлинами китайские товары на 50 миллиардов долларов. Пекин ввел ответные меры.

1 декабря удалось достичь соглашения о перемирии на три месяца. В ходе рабочего обеда с Си Цзиньпинем Трамп согласился отложить повышение тарифов на импортируемые в Соединенные Штаты китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов, что негативно отразилось бы на мировой финансовой системе.

В свою очередь, Китай согласился закупить в США "пока не согласованное, но значительное количество сельскохозяйственных, энергетических и индустриальных" товаров, что позволит сократить существующий в американо-китайской торговле дисбаланс.

Кроме того, китайские власти согласились усилить контроль за оборотом фетанила - синтетического опиоида, производимый в КНР, который считается одной из основных причин эпидемии наркомании в США.

Однако 18 декабря на закрытых переговорах во Всемирной торговой организации между представителями Пекина и Вашингтона произошла словесная перепалка, сообщает Reuters.

Американская сторона обвинила Китай в "наглом воровстве" технологий и "заваливании" рынка США дешевыми товарами, сделанными на основе украденных идей.

Частью торговой войны также стали аресты. 1 декабря в Канаде по запросу США была арестована топ-менеджер китайской корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу.

В ответ Китай задержал бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и канадского бизнесмена Майкла Спэвора. Подробно в материале Война с Huawei. Китай отвечает миру арестами.

 

Новости раздела
Мир
21.12.2018
В ООН не приняли резолюцию России по ракетам
Москва внесла документ, чтобы "дать возможность Генеральной ассамблее ООН высказать рекомендацию участникам ДРСМД в пользу его сохранения".
Мир
20.12.2018
Маколей Калкин снялся в "повзрослевшем" ремейке легендарного "Один дома"
Актер Маколей Калкин, исполнивший главную роль в рождественском фильме "Один дома", снялся в ролике Google по мотивам фильма. Видео появилось на официальном YouTube-канале Google.
Мир
20.12.2018
Вы - продукт. Как FB зарабатывает на личных данных
Социальная сеть передает доступ к данным пользователей сторонним компаниям и не сообщает им об этом, сообщает NYT.
Мир
20.12.2018
РФ отказалась от обмена пленными - Марчук
Российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы отвергла предложения обмена в формате "23 на 23" и "66 на 19".
Мир
19.12.2018
Трамп приказал вывести все войска США из Сирии
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отдал приказ о полном выводе американских войск из Сирии.
Мир
19.12.2018
Минфин США ввел новые санкции против России
Минфин США ввел санкции против 18 физических и четырех юридических лиц из РФ в связи с гибридной агрессией России против других стран.
Мир
18.12.2018
"Рабский закон". Тысячи венгров вышли на протесты
Протестные акции продолжаются с 12 декабря, когда парламент Венгрии принял изменения в трудовом законодательстве.
Мир
18.12.2018
Как профессор и наемники спасли докторанта от ИГИЛ
Профессор аналитической химии вместе с начальником охраны своего университета отправили отряд наемников, чтобы вывезти своего докторанта с захваченной исламистами территории.
Мир
18.12.2018
Волкер обсудил с Полтораком ситуацию в Азове
Полторак сообщил Волкеру, что уже выполнено большинство мероприятий, запланированных в связи с введением военного положения.
Мир
17.12.2018
Волкер отменил встречу с помощником Путина Сурковым из-за агрессии в Керченском проливе
Ранее Волкер сам предложил приехать в Москву и готовился к поездке
Мир
17.12.2018
Турист уронил смартфон в кишащую крокодилами реку
Очевидец снял это на видео, которое в короткие сроки стало вирусным. За четыре дня оно набрало 380 тысяч просмотров.
Мир
15.12.2018
Переговоры между Украиной, Россией и ЕС по газу пройдут в январе 2019 в Бельгии
Переговоры между Украиной, Россией и ЕС по газу пройдут в январе 2019 в Бельгии
Мир
15.12.2018
Опубликовано видео столкновения поездов в Турции
После столкновения несколько вагонов перевернулись, еще два столкнулись с надземным пешеходным переходом.
Мир
15.12.2018
Варфоломей благословил митрополита Епифания – СМИ
Епифаний сам позвонил Вселенскому патриарху, чтобы сообщить о своем избрании, сообщают источники.
Мир
14.12.2018
Шведка имплантировала под кожу 30 чипов
Процесс операции она сняла на видео. Саму процедуру она сравнила с рисованием татуировок.
Мир
14.12.2018
Космический зонд Parker Solar прислал рекордно близкое фото атмосферы Солнца
Следующий сближение с Солнцем зонд должен начать 4 апреля
Мир
14.12.2018
В Страсбурге открыли Рождественскую ярмарку после теракта
Охрана на ярмарках все еще усилена
Мир
14.12.2018
В Канаде нашли один из крупнейших в XXI веке алмазов размером с куриное яйцо
Алмаз занимает 7 место по размерам всех алмазов, найденных в 21 веке
Мир
13.12.2018
ЕС продлил санкции против РФ из-за невыполнения "минских договоренностей"
Страны Европейского Союза проголосовали единогласно за продление санкций против России
Мир
13.12.2018
В Израиле палестинец застрелил двух военных
Теракт произошел на автобусной остановке к северу от Иерусалима. В армии Израиля пообещали найти террориста.
Мир
12.12.2018
Консерваторы не смогли отправить Мэй в отставку
Тереза Мэй заручилась поддержкой однопартийцев и останется премьер-министром Великобритании.
Мир
12.12.2018
ЕП принял резолюцию по санкциям против России
Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций Евросоюза против России.
Мир
12.12.2018
Европарламент выступил против Северного потока-2
В принятой резолюции утверждается, что Северный поток-2 – "это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности".
Мир
11.12.2018
Time выбрал лучшие фото 2018 года
На этих снимках запечатлены самые значимые события уходящего года. На одном из фото - украинский спортсмен Александр Абраменко.
В ООН не приняли резолюцию России по ракетам | Мегапопулярный в 90-е "Беверли Хиллз" вернется на экраны в полном актерском составе