Из плена боевиков освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков

Источник: 112.ua

Из плена боевиков освобожден солдат 92-ой бригады Роман Савков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Сразу после освобождения Роман отправится на обследование.

Роман Савков попал в плен, раненный под Красногоровкой, его удерживали в Макеевской колонии. По данным представителя Украины в ТКГ Ирины Геращенко, у солдата сахарный диабет и боевики ограничивали его в медобслуживании, в результате чего состояние здоровья Романа значительно ухудшилось.

Романа Савкова обменяли на женщину, осужденную в Украине за преступления против страны и помилованную президентом. 21 января ее передали на неподконтрольную Киеву территорию.