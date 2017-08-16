Из Польши депортируют 21 задержанного украинца

Источник: КорреспонденТ.net

Пресс-служба Пограничной службы Польши сообщила, что из страны депортируют 21 гражданина Украины, за нарушение правил пребывания.

Отмечается, что украинцы были задержаны в прошлые выходные.

В сообщении погранслужбы говорится, что у 16 граждан Украины были разрешения на работу в Польше, но они указали другую цель пребывания в стране при подаче заявлений на получение визы. Еще пять человек имели просроченные шенгенские визы.

По указанному факту начаты административные производства, а также принято решение о депортации 21 человека.