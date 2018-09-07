07.09.2018
Из сел Херсонщины эвакуируют до 2000 детей - СМИ
Источник: Корреспондент.net
Из сел Херсонской области, которые находятся на границе с аннексированным Крымом, эвакуируют 1885 детей. Об этом в пятницу, 7 сентября, пишет ТСН.
Официально эвакуацией это не называют. Говорят, это перемещение в оздоровительные лагеря.
Как сообщают на сайте Херсонской ОГА, детей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов. Каждую группу из десяти детей сопровождает взрослый.
В Скадовск отправили как школьников, так и детей из детских садов. Планируется, что школьники будут учиться дистанционно.
Ранее сообщалось, что на юге Херсонской области закроют школы и детские сады с целью упреждения последствий техногенной катастрофы на заводе Крымский титан.
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