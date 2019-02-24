Из Украины не дали вывезти драгоценную монету

Источник: Корреспондент.net

Одесские таможенники помешали вывозу из Украины старинной монеты стоимостью свыше 1,2 миллиона гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

1 рубль серебром, датированный 1796 годом, пытался с сокрытием от таможенного контроля вывезти из Украины гражданин Молдовы. Из Одессы в Кишинев он следовал на автомобиле через пункт пропуска Паланка.

Во время совместного таможенно-пограничного контроля среди личных вещей в косметичке в полиэтиленовом пакете было обнаружено значительное количество монет россыпью. При более детальном осмотре выяснилось, что это монеты советских времен, которые не представляют культурной или исторической ценности.