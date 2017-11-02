Из Украины собираются выслать соратника Саакашвили

Источник: КорреспонденТ.net

Бывшего начальника военной полиции Министерства обороны Грузии Мегиса Кардаву арестовали в Ивано-Франковской области.

По данным Интерпола, в период с 2002 года Кардава, находясь на руководящих должностях в МВД Грузии, в составе организованной преступной группы применял пытки, физическое и сексуальное издевательство над задержанными и осужденными за совершение преступлений.

"У задержанного изъяты два фальшивых паспорта гражданина Украины, по одному - гражданина Латвии и Белиза, оформленные на различные фамилии, но с его фотографией, а также фальшивое удостоверение моряка, которыми он пользовался для пересечения государственной границы Украины и других государств", - говорится в сообщении.

Кардава в 2012 году покинул Грузию и с 2013 года находился в розыске Интерпола на основании материалов грузинской прокуратуры. В 2014 году Кардава заочно был приговорен судом к девяти годам заключения.

Кардава находился в ближайшем окружении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.