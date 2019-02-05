Из-за аварии на водопроводе 600 тыс. одесситов вторые сутки остаются без воды

Источник: Корреспондент.net

Около 600 тыс. человек остались без водоснабжения во вторник из-за проведения работ по устранению течи водопровода на 1-й станции Люстдорфской дороги в Одессе.

Сообщается, что приостановлена работа насосных станций "Главная" и "Южная", в результате чего без водоснабжения остались жители Приморского, Киевского и Малиновского районов Одессы.

Сотрудники предприятия "Инфоксводоканал" ведут работы по восстановлению функционирования водопровода.

Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут в районе Люстдорфской дороги и прилегающих улицах.

"Инфоксводоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение города Одессы и прилегающих населенных пунктов Одесской области.

"Принято решение изолировать поврежденную часть трубы и отключить ее от общей системы водопровода. Ориентировочное время завершения этих работ и восстановления водоснабжения — 22:00. Обращаем внимание, что с учетом отключения значительной части города может потребоваться дополнительное время для заполнения системы, и вода у некоторых потребителей в отдаленных от насосных станций районах может появиться позже указанного времени", — отмечается в сообщении компании.