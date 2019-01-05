Из-за масштабной аварии в Николаеве более 20 тыс. человек на сутки остались без отопления

Источник: Українські новини

Теплопоставляющая компания "Николаевская ТЭЦ" возобновила теплоснабжение для 20 тыс. жителей Николаева.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Сообщается, что отопление восстановлено для 72 жилых домов, 3 учебных учреждений, детского сада, Николаевского областного музея им. Верещагина и Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.