05.05.2018
Из-за многочисленных угроз Найем попросил предоставить госохрану
Источник: Українські новини
Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.
Мустафа Найем в результате конфликта с чеченскими студентами находится в одной из столичных клиник с несколькими переломами лица. Он не встречается с журналистами и не афиширует название больницы. Кроме того, Мустафа Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.
Отмечается, что Найем опасается за свою жизнь из-за многочисленных угроз, которые поступают на электронную почту ему и его близким.
Новости раздела
Украина
05.05.2018
В Ужгороде зацвело тюльпанное дерево
На деревьях расцветают оранжево-зеленые цветы, которые по своему внешнему виду и размеру похожи на тюльпаны.
Украина
05.05.2018
Приднепровская ТЭС возобновила работу
Авария устранена не полностью. Продолжаются восстановительные работы на седьмом энергоблоке.
Украина
04.05.2018
Евровидение-2018: прямые эфиры будут комментировать Джамала и Alyosha
Оценка национального жюри на конкурсе влияет на 50% общего результата участника
Украина
04.05.2018
После критики США Порошенко резко осудил антисемитизм на акциях во Львове и Одессе
Президент подчеркнул, что Украина не место для дискриминации и нетерпимости по любым признакам
Украина
04.05.2018
Порошенко задекларировал почти миллион гривен дохода от банковских вкладов
Президент Украины задекларировал 958 325 гривен доходов от вкладов в Международном инвестиционном банке.
Украина
04.05.2018
Представители национальных сил захватили воевавшего за ДНР бразильца
Представители националистической организации С-14 схватили Рафаэля Лусварги на территории бразильского посольства.
Украина
04.05.2018
В Луганской области тонет шахта
Приток воды на шахте Золотое увеличился до 2000 кубометров в час. Это намного превышает допустимую норму.
Украина
03.05.2018
Появилось фото Савченко после 42 дней голодовки
Надежда Савченко сильно похудела. Вопрос о ее госпитализации пока не рассматривается, заявила сестра нардепа.
Украина
03.05.2018
Пожар в Балаклее расследуется как халатность
Начато производство по статье о халатном отношении к военной службе в условиях особого периода, кроме военного положения, сообщил заместитель военного прокурора Харьковского гарнизона.
Украина
03.05.2018
Прокурор, который внес заявление Портнова в ЕРДР, внезапно уволился
Александр Удовиченко, бывший зампрокурора АР Крым
Украина
03.05.2018
В поездах резко выросла цена на чай, "кофейный напиток (3 в 1)" и воду
Оплатить напиток можно будет непосредственно при покупке билета
Украина
03.05.2018
Обидчикам Найема "светит" по 5 лет тюрьмы, - адвокат
Защита намерена обжаловать решение суда о домашнем аресте
Украина
03.05.2018
Порошенко 10 мая встретится с Меркель и Макроном
Встреча состоится в Ахене, где пройдет церемония вручения премии Карла Великого президенту Франции. Речь не идет о "нормандском формате", подчеркивает канцлер ФРГ.
Украина
02.05.2018
"Плата за безвиз": украинцам придется платить, но не много
Раз в три года жители "безвизовых стран" должны будут проходить электронную авторизацию, стоимось которой составит семь евро. Также надо будет заполнить форму, содержащую ряд вопросов.
Украина
02.05.2018
Украинка стала лицом Dolce & Gabbana
Уроженка Закарпатья Дарья Миненко снялась для нового летнего кампейна итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Украина
02.05.2018
В Одессе состоялся Марш украинского порядка
Марш был призван продемонстрировать победу украинского народа, который 2 мая 2014 года в Одессе остановил сценарий по развалу страны, заявили организаторы.
Украина
02.05.2018
Госбюджет Украины в апреле перевыполнен
Доходы госбюджета страны в прошлом месяце составили 78,87 млрд грн. По сравнению с апрелем прошлого года бюджетные поступления сократились на 6,17 млрд грн.
Украина
02.05.2018
Украина ввела новые и продлила старые санкции против России
СНБО Украины синхронизировал свои санкции в отношении российских физических и юридических лиц с решениями правительства США и ЕС. Киев официально объявил о выходе из координационных структур СНГ.
Украина
01.05.2018
В Одессе возник масштабный пожар в кафе
Площадь пожара в кафе ВДВ в центре парка Горького составляла 300 кв. м. Информации о жертвах и пострадавших в результате возгорания нет.
Украина
01.05.2018
Нападавшим на Найема объявили подозрения
Задержанным объявлено о подозрении по статье хулиганство, совершенное группой лиц. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Украина
01.05.2018
В Одессе активисты помешали провести марш
Участники акции попытались пройтись маршем, однако дорогу им преградили проукраинские активисты.
Украина
01.05.2018
Украина успешно испытала боевой модуль Дуплет
Усовершенствованная система огня модуля позволяет сопровождать цели в автоматическом режиме, рассчитывать баллистику боеприпасов и вести точный огонь даже ночью.
Украина
01.05.2018
МинВОТ: Киев может за две недели освободить ОРДЛО
В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц считают, что есть три возможных способа решения конфликта на Донбассе.