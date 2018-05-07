Из-за многочисленных угроз полиция предоставила Найему охрану

Источник: Українські новини

Полиция предоставила охрану депутату Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафе Найему. Об этом на брифинге сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев

"Народный депутат Мустафа-Маси Найем обеспечен охраной", - сказал Князев.

Он не уточнил, когда ему была предоставлена охрана.

По его словам, охрана предоставлена на определенное время.