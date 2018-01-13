Из-за нарушения правил TAYANNA может не попасть на нацотбор Евровидения-2018

Источник: Українські новини

Национальный отбор на Евровидение-2018 может пройти без певицы TAYANNA, которая одной из первых пожелала представить Украину в Лиссабоне. Об этом пишет пресс-служба телеканала СТБ.

В декабре 2017 слушатели NRJ и Люкс ФМ помогли певице TAYANNA выбрать трек для участия в Нацотборе на Евровидение-2018. По результатам голосования победила песня "Квітка".

Однако, как выяснилось впоследствии, трек не проходит по правилам самого престижного конкурса Европы, и чтобы TAYANNA все же смогла побороться за первенство в конкурсе, она должна поменять песню.

"Евровидение — масштабный конкурс, и есть определенный регламент, который прописан в Правилах Нацотбора. Он неизменен, и соблюдать Правила должны все желающие принять участие в конкурсе. Мне очень приятно, что слушатели выбрали песню "Квітка", потому что она очень близка моему настроению. Но она была выполнена до первого сентября 2017 года. Тогда как по условиям конкурса, к этой дате не может быть публично представлена ни сама песня, ни любой ее фрагмент", — рассказала TAYANNA.