Из-за непогоды сегодня задерживались 30 пассажирских поездов, - "Укрзализныця"

Источник: 112.ua

Из-за непогоды сегодня по состоянию на 5:00 утра задерживались 30 пассажирских поездов "Укрзализныци", об этом сообщает пресс-служба компании.

"По состоянию на 05:00 19 декабря 2017 года-за непогоды задерживаются 30 пассажирских поездов. Среднее время задержки до 25 минут. Только два поезда Киев – Ивано-Франковск и Хмельницкий – Москва задерживаются больше часа", - говорится в сообщении.

Ночью расчищали пути 1492 железнодорожники.

"Несмотря на обильные осадки, все поезда курсируют. Укрзализныця полностью контролирует ситуацию с движением пассажирских и грузовых поездов. Работа по очистке путей, перегонов, стрелочных перегонов продолжается круглосуточно - ночью работало 1492 железнодорожника, из которых 888 путейцев", - говорится в сообщении.

Также на Львовской железной дороге ночью работала одна путевая снегоочистительная машина. В общем от снега было очищено 3049 стрелочных переводов и 255 пассажирских платформ.

В течение ночи осадки в виде снега наблюдались на территории Юго-Западной и Одесской железных дорог. Наибольшая толщина снежного покрова была в Сянках – 45 см, в Киеве – 18 см и Вапнярке – 15 см.