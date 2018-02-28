28.02.2018
Из-за "обеспокоенных мам" Супрун посоветовала не носить "подкаты" на джинсах
Источник: Українські новини
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советы гражданам, как одеваться в морозы. Об этом она сообщила в своем Facebook
"Нас атакуют не только противники изменений, но и морозы. Открывать участки кожи, в частности, подкатывая джинсы, в холодную погоду – очень опрометчиво! Это грозит переохлаждением и обморожением. Вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания. Не рискуйте собой ради красивого вида. Вы красивые, когда здоровы!" – написала она.
Глава Минздрава, в частности, советует не потеть при минусовой температуре, избегать металлических украшений, не носить обувь, которая может промокнуть, и брать с собой запасную одежду, если планируется проводить много времени на улице.
"Этот пост создан по обращениям обеспокоенных мам", – подытожила Супрун.
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