Из-за "обеспокоенных мам" Супрун посоветовала не носить "подкаты" на джинсах

Источник: Українські новини

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун советы гражданам, как одеваться в морозы. Об этом она сообщила в своем Facebook

"Нас атакуют не только противники изменений, но и морозы. Открывать участки кожи, в частности, подкатывая джинсы, в холодную погоду – очень опрометчиво! Это грозит переохлаждением и обморожением. Вызывает воспаление нервов, мышц, суставов, что в дальнейшем может спровоцировать хронические заболевания. Не рискуйте собой ради красивого вида. Вы красивые, когда здоровы!" – написала она.

Глава Минздрава, в частности, советует не потеть при минусовой температуре, избегать металлических украшений, не носить обувь, которая может промокнуть, и брать с собой запасную одежду, если планируется проводить много времени на улице.

"Этот пост создан по обращениям обеспокоенных мам", – подытожила Супрун.