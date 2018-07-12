12.07.2018
Из-за Олега Винника футбольный матч в Одессе перенесли во Львов
Источник: Українські новини
29 июля в Одессе должен был состояться матч между львовскими "Карпатами" и "Черноморцем". Однако матч был перенесен во Львов из-за концерта Олега Винника, который запланирован на стадионе "Черноморец" за день до матча.
Стоит отметить, что УПЛ развела домашние матчи ФК "Львов" и "Карпат". Однако из-за переноса матча "Карпаты" - "Черноморец" во Львов, в городе на выходных состоятся сразу две игры - в субботу, 28 июля, ФК "Львов" будет принимать "Динамо" (начало матча в 19:30), а в воскресенье, 29 июля, "Карпаты" сыграют матч против "Черноморца (игра начнется в 17:00).
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